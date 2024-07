Iulia Vântur, spectacol de zile mari în Dubai! Iubita lui Salman Khan a susținut un concert incendiar

După plecare din România, Iulia Vântur s-a dedicat carierei sale de artistă, iar acum se bucură de succes internațional. Românca stabilită în India are numeroși fani, iar recent a susținut un concert incendiar. Iubita lui Salman Khan a făcut spectacol la un festival din Dubai. Artista a cântat în fața a zeci de mii de oameni, pe aceeași scenă pe care a urcat și Jason Derulo. Fanii veniți la concert au fredonat alături de ea și s-au distrat pe cinste.

Iulia Vântur, în vârstă de 43 de ani, începe să cucerească și publicul din Emiratele Arabe Unite. În ultima perioadă, Dubaiul pare că a devenit a treia casă a artistei din România, iar recent aceasta a făcut spectacol pentru fanii săi. Vedeta a urcat pe scena unui festival important, iar prestația sa a fost una incendiară. Publicul a fost cucerit și a ovaționat-o pe blondină.

După ce a cucerit India, Iulia Vântur este gata să cucerească și Emiratele Arabe Unite. În ultima perioadă drumurile blondinei au dus tot mai des în Dubai, acolo unde a apărut în mai mult emisiuni TV. Recent, vedeta a susținut și un concert de zile mari aici, iar publicul a fost în extaz atunci când a văzu-o pe scena. Prestația iubitei lui Salman Khan a avut loc în cadrul unui festival, iar show-ul pus în scenă de aceasta i-a dat pe spate pe cei prezenți.

Pentru marele spectacol, Iulia Vântur a ales să poarte o rochie argintie, din paiete, cu franjuri în partea de jos, la care a asortat o pereche de cizme negre. Apariția acesteia pe scenă i-a lăsat pe cei prezenți fără glas, iar distracția a început imediat. Alături de trupa sa blondina a făcut show, a cântat, a dansat, iar fanii i-au absorbit fiecare mișcare, iar distracția a fost la cote maxime.

Este clar că publicul din Dubai o apreciază pe Iulia Vântur, fapt ce o face pe aceasta să viziteze Emiratele Arabe tot mai des. Mai mult, vedeta și-a cumpărat și o locuință aici.

„Mă simt foarte bine aici, în Dubai. Am foarte mulți prieteni aici, am propria mea casă, de altfel am și o carte de identitate. Mă simt ca acasă aici. Vin foarte des aici, fie că este vorba de muncă, de evenimente. Recent chiar am avut un show”, a declarat Iulia Vântur, în cadrul emisiunii „One Dubai”.