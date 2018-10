Iuliana Marciuc, despre relația cu Adrian Enache: ”Asta nu face decât să creeze probleme!”

Iuliana Marciuc știe ce vrea de la viață. Și a ajuns la concluzia că o simplă foaie de hârtie ajunge să capete, de-a lungul timpului, o importanță mult prea mare. Iuliana consideră că oamenii se grăbesc atunci când se căsătoresc și tocmai de aceea se ajunge la divorț atunci când apare un impas familial.

”Eu cred, până la urmă, că această hârtie, care e doar o hârtie, ajunge să facă o schimbare la nivel mental, în care nu mai reuşeşti să treci peste impasurile inerente dintr-un cuplu decât printr-un divorţ, ceea ce nu cred că e cazul. Cred că oamenii se grăbesc foarte mult când iau această decizie şi, până la urmă, hârtia asta nu face decât să creeze probleme, iar dacă vrei să faci lucruri sau să construieşti ceva împreună, poţi construi şi fără să fii căsătorit”, a mai spus ea.

Mai mult, Iuliana Marciuc a dezvăluit pentru adevărul.ro că ea și Adrian Enache nici nu plănuiesc să se căcătorească:

„Nu, nu. Nu, dacă nu am făcut-o până acum, nu ştiu ce s-ar putea întâmpla ca să o fac, însă să nu spui niciodată „niciodată. Eu am ideea asta, că nu ştii niciodată ce se poate întâmpla, dar, în principiu, nu văd de ce am face acest lucru”, a conchis Iuliana Marciuc.

