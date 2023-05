Iuliana Pepene, sexy-știrista de la Antenă, s-a dezbrăcat, zilele trecute, de hainele de vedetă și s-a dus glonț la mall Băneasa, pentru câteva clipe de relaxare. De această dată, prezentatoarea TV nu a mai fost “hărțuită” așa cum a pățit la LOFT Mamaia (DETALII AICI) și și-a văzut liniștită de treabă. A “colindat” magazinele, după care a luat masa. Iuliana Pepene, așa cum nu ai mai văzut-o! CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu sexy-blonda.

După ce a devenit femeie singură, Iuliana Pepene a devenit o prezență constantă în cluburile de lux din Capitală și nu numai. A “încins” mai mulți bărbați cu formele apetisante, însă puțini au avut privilegiul să o atingă. Dar, când nu apare pe “sticlă” sau în localurile de fițe, știrista de la Antenă este de nerecunoscut. Recent, CANCAN.RO a întâlnit-o la mall Băneasa într-o ținută care nu o caracterizează deloc. Blonda a ieșit în public îmbrăcată cu o rochie lungă, de culoare neagră. Nu cu decolteul la vedere, așa cum ne-a obișnuit 😊.

A vizitat magazinele, după care a luat masa

Iuliana Pepene a vizitat mai multe magazine, dar nu a cumpărat nimic. Nu a găsit ceva care să o atragă. Într-un final, a ajuns la Avocado, unde a luat masa. Sexy-știrista de la Antenă a fost super discretă și s-a bucurat de timpul liber. Cert este că atunci când nu este în club sau la TV, blonda este cu totul o altă persoană. Liniștită, decentă și fără dorință de a ieși în evidență. Imaginile realizate de CANCAN.RO reprezintă, fără discuție, dovada de netăgăduit.

Iuliana Pepene, siluetă de invidiat. “Ăsta-i norocul meu!”

Iuliana Pepene are un trup de invidiat, de care are foarte mare grijă. Într-un interviu, a precizat că nu are nutriționist și că nici nu petrece mult timp la sala de fitness. Arată perfect doar pentru că este foarte atentă la ce mănâncă.

“Toată lumea mă întreabă dacă am nutriţionist, ori dacă merg frecvent la sală. Ei bine, nu! Muncesc mult, alerg de colo-colo, sunt o fire foarte activă şi cred că asta mă ţine în formă. Iar, când mi-e foame, mănânc sănătos, legume şi fructe culese cu mâna mea din grădina bunicilor de la Braşov sau caut în supermarket ce e mai bun, deşi nu se compară cu produsele de acasă.

Dacă stau să le citesc etichetele, plec fără să cumpăr nimic. Îmi plac legumele, crude, fierte, pe grătar, peştele cu ciuperci, ori tartarul de ton sau vită, piureul cu trufe şi nelipsitele salate. Fiecare farfurie trebuie să conţină culoare.

Nu mă omor după alimente crocante, prăjite, ori fast-food. Cred că ăsta-i norocul meu”, a dezvăluit Iuliana Pepene.