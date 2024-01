Iuliana Pepene, dezvăluiri de pe vremea când era eleva lui Dani Oțil: „Este un om fain, dar adevăratul meu mentor a fost...”

Iuliana Pepene (32 de ani) a fost eleva colegului său de trust, Dani Oțil (43 de ani). Fosta concurentă de la America Express a dezvăluit că prezentatorul de la Neatza este o persoană faină, însă altcineva i-a fost mentor cu adevărat.

Citește și: COMPLICAȚII PENTRU IULIANA PEPENE DUPĂ AMERICA EXPRESS! CU CE PROBLEME S-A ÎNTORS VEDETA DIN AVENTURA DE LA ANTENA 1: „DACĂ ȘTIAM, NU MERGEAM”

Prezentatoarea știrilor matinale de la Antena 1 a descoperit pasiunea pentru televiziune de mică. Mama a fost cea care a aprins o scânteie atunci când îi citea povești într-un mod frumos. Totuși, după liceu, a urmat Facultatea de Litere de la Universitatea Transilvania.

Însă, a simțit că drumul ei este altul. Așadar, a plecat să dea admitere la Universitatea din București, secția Jurnalism, fără să le spună părinților. Tatăl ei nu a fost prea încântat, însă Iuliana nu a ținut cont de nimic. A vrut doar să își urmeze visul, iar acum spune că a fost „cea mai bună alegere”.

Pe lângă cursurile Facultății de Jurnalism, Iuliana Pepene a studiat și la Intact Media Academy, școala deținută de șefii Antenelor. Acolo a avut oportunitatea să cunoască o mulțime de profesioniști. Dani Oțil i-a fost profesor și spune despre el că este un om „fain”. Însă, altcineva a inspirat-o.

„La Intact Media Academy trainer mi-a fost Dani Oțil. Școala pe care am făcut-o concomitent cu ultimul an de masterat. Dani este un om fain, cum spunem noi în Ardeal.

Prezentatoarea TV a povestit și cum a ajuns să lucreze la Antena 1, în urmă cu 9 ani. Fosta concurentă de la America Express consideră că a fost trenul potrivit pentru ea, iar în acel moment a început aventura vieții ei, cu un amalgam de sentimente.

„Cred că dorința de a face partea serioasă a televiziunii a venit când îmi doream ca oamenii să vadă ce pot, nu ceea ce arăt. Când ești tânăr, poate ca oamenii nu îți oferă credibilitate, încredere imediată, iar eu, în ciuda aparențelor, nu am fost preocupată de cum arăt, ci de ce arăt.

Și încet, dar sigur, am căpătat încredere în mine, ulterior și de la cei din jurul meu. Antena 1 mi-a deschis o ușă, iar eu am simțit că este trenul potrivit. Și am plecat în această aventură inițiatică în redacția Observator acum nouă ani. A fost un parcurs presărat cu emoții, bucurii, adrenalină, ingredientele perfecte pentru felul in care îmi place să trăiesc.”, a mai spus Iuliana Pepene