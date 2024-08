Iustina Loghin și Cristina Rotaru, împreună la duș! Imaginile care au făcut deliciul publicului: ”Am zis să o spăl, ca să...”

Insula Iubirii s-a transformat într-o comedie de excepție! Emisiunea a oferit o ediție plină de momente memorabile seara trecută, unde concurentele nu s-au sfiit să se distreze la maximum. Petrecerea a fost una incendiară, plină de dans și de momente intense. Iustina a căzut de două ori, iar buna sa prietenă, Cristina, i-a sărit în ajutor.

Iustina a fost protagonista serii, dansând alături de ispite și consumând alcool, ceea ce a dus la două căzături spectaculoase. Cristina a fost mereu aproape și i-a sărit imediat în ajutor, demonstrând prietenie și solidaritate. Petrecerea a fost una memorabilă pentru toate concurentele, care au declarat că a fost cel mai tare party de pe insulă. Shot-urile s-au ținut lanț, iar distracția a fost la cote maxime.

După ce a ajutat-o pe Iustina să intre în casă, Cristina a rămas alături de ea și au mers împreună la duș. Dacă pentru unii un duș în doi înseamnă ceva mai intim și mai rar ca două prietene să facă duș împreună, iată că cele două au trecut peste această limită și nu s-au lăsat una pe cealaltă.

„Ude din piscină fiind, ea s-a dezechilibrat, am căzut și eu cu ea. Am făcut duș împreună. Am zis să o spăl să se trezească și așa că ne-am „dușit” (n.r. am făcut duș) împreună. Am îmbrăcat-o în pijamale și am ținut-o la mine în pat”, a spus Cristina.”, a spus Cristina.

În timpul dansului, Iustina a alunecat și a căzut, deoarece avea picioarele ude după ce ieșise din piscină. Cristina s-a dus să o ajute pe Iustina să se ridice și, în acel moment, amândouă au alunecat și au căzut din nou.

Pe parcursul acestui sezon al emisiunii Insula Iubirii, Iustina și Cristina au devenit foarte apropiate. Între ele s-a format o prietenie puternică, iar când Cristina a observat că Iustina, partenera lui Cornel, avea nevoie de ajutor, a acționat fără ezitare. Soția lui Andrei nu a stat pe gânduri și i-a oferit imediat sprijinul necesar.

