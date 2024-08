Revenire în forță! Unii dintre foștii concurenți și ispite de la Insula Iubirii se reunesc într-un nou proiect de televiziune: „O invitație la o nouă provocare”

Sezonul opt Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar publicul urmărește cu interes parcursul celor cinci cupluri. Însă, cu siguranță mulți dintre telespectatori nu i-au uitat nici pe concurenții sezoanelor trecute sau pe ispite. Cei care își amintesc de personaje celebre precum Hamude, Tomiță sau Bianca Giurcă sunt numeroși, iar acum au ocazia să îi vadă din nou, pe ei și mulți alții. Unii dintre foștii concurenți și ispite de la Insula Iubirii se reunesc într-un nou proiect de televiziune.

Insula Iubirii este una dintre cele mai urmărite emisiuni de televiziunea și are numeroși fani. Publicul a urmărit cu atenție fiecare sezon, iar personaje celebre desprins din show-ul de la Antena 1 au rămas în memoria colectivă. Ei bine, cei care se întrebau ce mai fac unii dintre foștii concurenți sau ispitele au ocazia să afle în curând. Aceștia se reunesc într-un nou proiect de televiziune.

(CITEȘTE ȘI: Obiectul scârbos care i-a scăpat din buzunar lui Andrei! Până şi Cornel a râs de el, când a văzut aşa ceva)

Noul sezon „Splash! Vedete la apă” reunește foști concurenți de la Insula Iubirii într-o ediție dedicată celui mai fierbinte reality show din România. „Bazinul Iubirii” readuce pe micile ecrane personaje celebre precum: Tomiță, Ahmad Daas, Claudia Florescu, Răzvan Americanu, Hamude și Bianca Giurcă. Telespectatorii îi pot vedea pe aceștia joi seară, la Antena 1, de la 20.30.

Foștii participanți de la Insula Iubirii au acceptat provocarea lansată de Antena 1 și vin în fața celor de acasă cu povești interesante, dar și cu sărituri spectaculoase. Fostele ispite și foștii concurenți s-au antrenat împreună și au depănat amintiri de la Insula Iubirii.

„A fost o bucurie, având în vedere că am participat și în urmă cu 8 ani, imediat după revenirea de la Insula Iubirii. Cu atât mai mult m-am bucurat, cu cât, atunci, am ajuns până în semifinală. Anul acesta, nu am ajuns la antrenamente atât de des pe cât ar fi trebuit, dar mă bazez pe experiența anterioară!”, spune Tomiță, una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii.

Printre foștii concurenți de la Insula Iubirii care au acceptat provocarea „Splash! Vedete la apă” se numără și Hamude, unul dintre cei mai susținuți și apreciați participanți ai show-ului de la Antena 1. De asemenea și Claudia Florescu s-a alăturat și a reușit să își învingă frica de înălțime.

„Participarea mea la Splash! Vedete la Apă a venit ca o invitație la o nouă provocare, la o aventură pe care am trăit-o la un nivel foarte înalt, și la propriu, și la figurat. Provocările fac parte din viața mea, iar faptul că nu știu să înot și frica de înălțime nu au fost o piedică în a-mi testa limitele. Am vrut să-mi demonstrez mie, în primul rând, că pot face lucruri de care îmi este frică. Recunosc că au fost momente în care am vrut să renunț, atunci când am simțit că frica este mai puternică decât ambiția, dar, cu toate astea, nu am renunțat, ci, din contră, am îmbrățișat frica mult mai puternic”, spune Claudia.