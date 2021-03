Jador, accidentare gravă la Survivor România. Faimosul s-a tăvălit de durere

Situație fără precedent la Survivor România, pentru Jador. Cântărețul s-a accidentat îngrozitor pe timpul traseului. Medicii au intervenit pentru a-l stabiliza.

În emisiunea ce va fi difuzată vineri seară, 5 martie, Faimosul luptă pe traseu cu toată puterea, însă, într-un moment de neatenție, se accidentează grav la picior. Medicul intervine imediat și îi acordă îngrijiri. Concurentul are dureri uriașe, iar coechipierii lui sunt îngrijorați de starea acestuia.

Faimosul urlă de durere, iar toți concurenții sunt șocați că-l văd într-o astfel de ipostază neplcăută. În ediția de vineri, 5 martie 2021, va fi văzut și primul consiliu de nominalizare al săptămânii. Echipa pierzătoare va nominaliza un coechipier spre eliminare.

VEZI ȘI: Probleme grave pentru Jador! Faimosul a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu artistul: „Corpul meu mă lasă”

Jador, într-o stare deplorabilă de ceva timp la Survivor România

„Nu prea mă așteptam săptămâna asta, pentru că medicul nu prea m-a lăsat să joc și m-am gândit că lipsind din peisaj lumea o să mă dea la o parte.

Le mulțumesc celor care mă votează, celor care mă susțin și văd în mine un om bun, deși am mult defecte. Am fost atât de rușinat când i-am luat apărarea acestei echipe și am spus că noi nu votăm, nu ținem ura în suflet, nu avem probleme și când a ieșit Elena la vot nu mi-a venit să cred.

Nu înțeleg cum un om care își dă viață pe traseu și se vede asta.. Nu merita votată ea, ar fi trebuit să fie ultima fată votată. Cu scopul de a o proteja pe Majda, un grup de cinci oameni dintre noi au votat-o pe ea.

Am fost astăzi la spital și mi-au spus că m-am prefăcut. Nu înțeleg de unde răutatea asta..că „vedeta s-a prefăcut”. E multă ură între noi, nu mai există educație între noi, nici respect și nici nimic.

Trăim în junglă, dar venim din anumite medii”, a declarat Jador în urmă cu o săptămână.