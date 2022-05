Jador, lăsat din nou fără cântare. Ce i-au făcut organizatorii manelistului

Jador (27 de ani) a rămas din nou fără concert, după scandalul pe care l-a avut cu Filarmonica din Timișoara. Manelistul și-a plătit singur cazarea și probele de sunet, dar concertul nu a mai avut loc și nu a mai fost plătit.

Remus Ionuț Dumitrache, cunoscut de publicul larg ca Jador, este în centrul unui nou scandal. În urmă cu câteva săptămâni, ar fi trebuit să aibă un concert la Filarmonica din Timișoara. După ce toate biletele au fost vândute, organizatorii au decis că nu îi vor permite să susțină concertul, iar manelistul nu a primit nimic din sumele încasate.

În prezent, Jador are probleme cu alți organizatori. După ce susține că și-a plătit singur cazarea și pregătirile pentru eveniment, concertul nu a mai avut loc și a plecat acasă cu banii dați, dar fără nicio încasare. (CITEȘTE ȘI: Micutzu l-a răzbunat pe Jador. A dat moda la Filarmonica din Timișoara )

Jador, cu banii dați și fără nicio încasare. Ce a spus manelistul

Jador a vorbit recent despre faptul că a stat ore bune pentru a face probele unui concert care nu a mai avut loc. În plus, și-a plătit și cazarea și nicio cheltuială nu i-ar fi fost decontată. După acest episod, s-ar fi certat cu organizatorii și ar fi avut un schimb de replici dure.

„Am fost la probe, am stat 3-4 ore să montez tot ce era acolo și după aceea, omul nu a mai vrut să ne dea banii. (…) Mai există și oameni de genul ăsta, nici măcar hotelul nu mi l-a plătit. (…) le-a spus oamenilor ceva urât, că am făcut eu o chestie urâtă și de asta nu mai vin. (…) Am primit mesaje foarte revoltate de la ei. Eu am vrut să vin … am stat acolo la probe, n-aveți idee cât. mai sunt și oameni necalitativi.”, a spus Jador. (CITEȘTE ȘI: Jador s-a enervat! De ce nu vrea să mai cânte într-un mare oraş din România)