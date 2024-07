Jador o pune la zid pe Ilinca Vandici, după ce prezentatoarea TV a spus că artistul este într-o energie feminină: ”Nu e plăcut!”

Jador nu a fost de acord cu afirmațiile celor două vedete de la Kanal D, așa că a simțit nevoia să facă anumite precizări publice. A subliniat că el este cel care își susține familia, având multe responsabilități pe umeri.

„Domnișoara sau doamna Ilinca Vandici, am văzut că ați spus despre mine că eu sunt într-o energie feminină. Îmi pară rău că aveți opinia asta, părerea asta. Să știți că nu este deloc așa! Un bărbat are grijă de familia lui și eu am grijă de familia mea, de toate familiile din jurul meu, de toți oamenii din jurul meu.

Doar că… eu sunt mereu pe drumuri. Vezi?! Femeile au alte așteptări. Eu am niște lucruri de care trebuie să profit. Nu vă dau dumneavoastră explicații, doar că să spuneți despre mine că sunt într-o energie feminină nu e tocmai plăcut”, a transmis Jador pe rețelele de socializare.