Jador, primul mesaj după ce s-a aflat că a fost dat afară de la Survivor! Ce a apărut pe contul manelistului

Recent, în spațiul public s-a zvonit că Jador ar fi fost dat afară de la Survivor All Stars. ”Faimosul” a fost descalificat din emisiune din cauza încălcării unor termeni și condiții din contractul semnat cu șefii de la Pro TV. Ce a apărut pe contul personal de Instagram al manelistului, la 24 de ore de la anunțul descalificării lui.

Conform informațiilor din social media, se pare că Jador ar fi părăsit competiția din Republica Dominicană mai repede decât s-ar fi așteptat oricine. ”Faimosul” nu a fost descalificat din probleme medicale sau în urma participării sale la probele de pe traseu, ci din cauza unor probleme personale – ar fi încălcat regulamentul concursului. La nici 24 de ore de la anunț, pe pagina de Instagram a manelistului a apărut primul mesaj.

Jador a fost descalificat de la Survivor All Stars

Jador a fost descalificat de la Survivor All Stars din cauza unor probleme personale. Mai exact, a încălcat anumiți termeni din contractul semnat cu cei de la Pro TV. ”Faimosul” ar fi fugit din emisiune din cauza că nu a putut sta departe de Oana Ciocan – ”Războnica” de la Survivor 2022 – cu care are o relație și de care este îndrăgostit lulea. Astfel, pe lângă tot ceea ce ține de aspectul financiar, manelistul ar fi negociat cu șefii de la Pro TV aducerea în competiție a iubitei sale. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, artistul a încălcat regulamentul și a fugit din tabăra echipei sale, potrivit Fanatik.ro.

Ei bine, ajuns acasă în România, Jador nu are voie să apară în public, cel puțin până nu vor fi difuzate imaginile cu eliminarea sa de la Survivor All Stars. Chiar și în aceste condiții, manelistul are acces la telefon, însă sora lui este cea care continuă să se ocupe de publicarea de conținut pe pagina lui de Instagram. Astfel, imediat după anunțul cum că ar fi fost descalificat de la Pro TV, pe contul acestuia a fost postată o imagine cu ”Faimosul” din timpul unei probe de pe insula dominicană.

Totodată, pe lângă condiția ca Oana Ciocan să fie adusă în concurs, Jador ar fi negociat la sânge suma pentru care a acceptat să se întoarcă în show-ul de la Pro TV. Mai exact, 10.000 de euro – pentru fiecare săptămână petrecută pe insula din Republica Dominicană. Pe lângă cele două doleanțe, manelistul a cerut să fie lăsat să-și ia Biblia cu el. Vezi AICI cât încasează fiecare concurent de la Survivor.

