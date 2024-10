Jador și Oana Ciocan fac nunta, după scandalul cu Zanni! Când va avea loc evenimentul și cine sunt nașii

Jador și Oana Ciocan au luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul lor neașteptat de căsătorie, aducând un val de entuziasm printre fani și apropiați. După o perioadă de speculații și incertitudini în jurul relației lor, celebrul cântăreț a confirmat oficial că ei doi vor ajunge în fața altarului. Deși nu a fost dezvăluită o dată exactă pentru marele eveniment, Jador a declarat că nunta va avea loc anul viitor.

Cererea în căsătorie a fost descrisă de Jador ca fiind un moment extrem de emoționant, iar el și-a exprimat bucuria că familia sa o apreciază foarte mult pe viitoarea lui soție. Părinții, fratele și sora lui o îndrăgesc și o primesc cu brațele deschise în familie, ceea ce pentru Jador înseamnă mult.

Un episod controversat din relația lor a fost recent adus în atenția publicului când Jador a amenințat că va publica imagini compromițătoare cu Oana și un alt bărbat. Totul, însă, s-a dovedit a fi doar o strategie ingenioasă de marketing pentru promovarea noului său videoclip.

Povestea acestui episod a început când Jador a primit un videoclip în care Oana apărea alături de un bărbat necunoscut, într-un restaurant. Cu toate acestea, adevărul a ieșit rapid la iveală: fusese doar o farsă pusă la cale de Oana și o prietenă de-a ei. Acest incident, însă, l-a inspirat pe Jador să creeze un videoclip muzical bazat pe acest scenariu, transformat astfel într-o oportunitate creativă.

În cadrul unei discuții în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Jador a dezvăluit, în premieră, că el și Oana formează cu adevărat un cuplu solid și că au stabilit deja data nunții. Deși această dată nu a fost făcută publică, artistul a vorbit deschis despre sentimentele sale și despre cât de convins a fost, încă din prima zi, că Oana va deveni soția lui.

„Adevărul este că noi avem o relație superbă. Oana, te iubesc, te iubesc cel mai mult din lumea asta. Ești viața mea! Te iubesc tare de tot. Mă însor cu ea! Cred că la anul. Am cerut-o deja de soție. Am știut din prima zi că o să fie nevasta mea. Am făcut o poză din prima zi cu ea. Am pus-o pe sora mea să ne facă poză. I-am zis să îmi facă poză, că ea o să fie femeia mea.

M-am rugat cu o seară înainte să-mi dea și mie o fată și m-am întâlnit cu ea. A fost genial. A fost foarte emoționant când am cerut-o de soție, mi-a fost rușine. Eu sunt foarte rușinos, deși nu par. Dar foarte extrovertit, dar eu sunt introvertit. Mama și tata o iubesc foarte mult pe Oana, dar cel mai mult cred că o iubește sora mea. Și fratelui meu o place. Eu am și acum emoții când mă duc la socrii.

Nu mă interesează dacă o să am fată sau băiat, vreau doar să fie al meu. Să semene cu ea, că e frumoasă, să aibă ochii verzi, să fie negru ca mine. Dacă aveam ochii verzi… dar îi am negri, ca tata. Câți copii vrea Dumnezeu, atâția să ne dea. Unde mănâncă trei, mănâncă și patru”, a mărturisit Jador, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit