Jador i-a dat ultimatum lui Zanni! De la ce a pornit conflictul, de fapt: „Oana nu e la mijloc”

După ce Zanni l-a acuzat că este un bărbat violent și că s-ar fi comportat cât se poate de urât cu Oana Ciocan, Jador reacționează și nu își iartă adversarul. Recent, cântărețul a făcut noi declarații despre fostul coleg de la Survivor și a pus punctul pe „i” în cel mai recent scandal.

Recent, Jador a creat vâlvă cu noua sa piesă și cu întreg scandalul ce s-a format în jurul presupusei despărțiri de Oana Ciocan. În timp ce cântărețul își juca toate cărțile așa cum credea de cuviință, Zanni i-a dejucat planurile și l-a acuzat de violență. Ei bine, la rândul său, Jador nu îl iartă și a dat cărțile pe față.

După ce Zanni l-a acuzat că ar fi un bărbat violent, atât Jador, cât și Oana Ciocan au dezminți acuzațiile. Însă, chiar și așa cântărețul nu îl iartă pe fostul său coleg de la Survivior și a făcut noi declarații despre acesta, lăsând de înțeles că la rândul lui ar putea să spună multe despre Zanni, însă pentru moment nu o să o facă.

Mai mult, Jador a mai spus că el a crezut că problemele cu Zanni au fost rezolvate după ce au colaborat în plan muzical și chiar îl considera prieten. Însă, acum a înțeles ce fel de om este și nu mai are nicio așteptare de la el. De asemenea, acesta a punctat că nu înțelege de ce Zanni a atras-o și pe Oana Ciocan în disputele dintre ei și l-a sfătuit ca pe viitor să nu se mai bage în relațiile altor.

„Ce să zic… Vorbește lumea. Ce treabă am eu? Să vorbească. Are el ceva cu mine. Treaba lui, nici nu mă interesează. Fii atent, am un mesaj frumos de la Zanni, e urât să îl citesc. Mi-a spus că îmi mulțumește…și după aia să zică ce a zis.

Nici nu vreau să zic, că după aceea înțelege că am pretenții de la el, dar nu am, pentru că nu le mai am. Le-am avut, am crezut altceva. Nu mai am pretențiile astea, asta e tot ce pot să zic. După piesa pe care am lansat-o, eu am crezut că ne-am împrietenit. Acum, fiecare om are dreptul să îți alegă prietenii. Dacă lui nu îi place de mine, foarte bine. Eu nu cer nimănui să îi placă de mine. Băiatul are alte principii e viață, eu am altele, el trăiește după legile lui de viață, eu după ale mele. Poate suntem diferiți, asta nu înseamnă că trebuie să fim prieteni. Nu trebuie să forțăm mâna.

Oana nu e la mijloc, ea e în spatele meu. Nimeni nu ar trebui să se bage în relații. Nu cred că Oana avea vreo prietenie cu Zanni. Ne știm cu toții. E fix treaba lui Zanni ce a vrut să facă. Poate așa crede el, asta chiar crede el, e fix problema lui.”, a declarat Jador, potrivit WOWbiz.ro.