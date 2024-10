Oana Ciocan, mesaj suspect după tot circul cu Jador și Zanni: „Să renunți înseamnă ca...”

Oana Ciocan și Jador au o relație cu năbădăi! S-au certat, s-au împăcat și iar și-au spus adio, cine să-i mai înțeleagă? Fosta concurentă de la Survivor nu l-a putut da uitării pe celebrul manelist și se pare că nici el n-a putut s-o facă. După tot scandalul cu Zanni, au început să iasă la iveală detalii siropoase din povestea lor de dragoste. Este tânăra gata să-i ofere o nouă șansă? Mesajul ei i-a pus pe jar pe fani!

Încurcate sunt căile iubirii, mai ales după o relație amoroasă tumultuoasă, cu multe certuri și împăcări. Oana Ciocan pare să fie gata pentru a-i mai acorda o șansă lui Jador, după scandalul cu Zanni din mediul online. Câștigătorul Survivor l-a acuzat pe manelist de multe gesturi nepotrivite la adresa fostei lui iubite (VEZI AICI), iar de acolo a izbucnit un val de reacții pe internet.

Ce-i drept, Oana Ciocan a negat acuzațiile făcute de Zanni și a dat de înțeles că povestea de dragoste dintre ea și Jador a fost una frumoasă. Mai mult decât atât, tânăra a susținut, în fața tuturor, că nu ar accepta ca un bărbat să se comporte agresiv cu ea.

„În primul rând, am fost crescută într-o familie fericită, bazată pe respect și dragoste, și am învățat ce înseamnă o relație sănătoasă. Nu am tolerat și nu voi tolera niciodată comportamente care ies din acest tipar. Este important ca fiecare să își vadă de viața și de treaba lui, fără a trage concluzii greșite. Nu vreau să ajung în fața judecății publice, dar simt că trebuie să clarific faptul că violența nu a fost niciodată parte din viața mea”, spunea Oana Ciocan.