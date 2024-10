Oana Ciocan, mesaj pentru Jador după ce a aflat că a văzut-o cu alt bărbat. Sună a amenințare...

Complicate sunt căile iubirii sau cel puțin cele pe care au apucat-o Oana Ciocan și Jador. Sunt împreună sau despărțiți, a fost artistul violent sau nu, nimeni nu mai înțelege nimic. Însă, acum, adevărul a ieșit la iveală, iar ruptura dintre cei doi este clară. Oana Ciocan a pus punctul pe „i” și a transmis un mesaj dur către Jador.

Zilele trecute, Jador lua pe toată lumea prin surprindere și anunța că până acum el și Oana Ciocan s-au iubit în secret, deși au mimat despărțirea. Însă, tot atunci, acesta mai dezvăluia și că despărțirea reală a venit și că tânăra deja și-a găsit alt partener. Ei bine, se pare că Jador i-a surprins pe cei doi împreună și amenință că va face totul public, fapt ce a atras o reacție tranșantă din partea Oanei Ciocan.

(CITEȘTE ȘI: CONFESIUNEA LUI JADOR, DUPĂ CE ZANNI A SPUS CĂ AR FI AGRESAT-O PE OANA CIOCAN: ”DUPĂ CLIP MI-A DAT MESAJ”)

Așa cum spuneam, în urmă cu doar câteva zile, Jador mărturisea public că Oana Ciocan l-a părăsit și că deja și-a găsit un nou partener. Artistul se arăta devastat și susținea că își vrea iubita înapoi.

„Adevărul este ca noi am fost împreună în tot acest timp pentru că am vrut să ne bucurăm de iubire doar noi! Dar de ceva timp am decis să luăm o pauză, însă în această pauză ea și-a găsit pe altcineva, am văzut-o chiar eu la masă cu un băiat! Dar cu toate acestea, vreau să știi ca inima mea bate doar pentru tine și chiar dacă sunt blocat peste tot sper să vezi postarea și să știi ca nu voi înceta să lupt pentru dragostea ta”, anunța Jador.