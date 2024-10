Confesiunea lui Jador, după ce Zanni a spus că ar fi agresat-o pe Oana Ciocan: ”După clip mi-a dat mesaj”

Jador este în mijlocul unui scandal de proporții, după ce Zanni, fostul său coleg de la Survivor România, a ieșit la atac și a dezvăluit chinurile la care artistul ar fi supus-o pe Oana Ciocan. Zanni nu s-a abținut, l-a atacat pe Jador, a spus despre el că este un bărbat violent, iar acum cântărețul îi dă replica. Acesta a dezmințit toate acuzațiile ce i-au fost aduse și s-a arătat uimit de atitudinea lui Zanni.

Zilele trecute, Jador lua pe toată lumea prin surprindere cu o postare pe care a făcut-o în mediul online. Artistul anunța că s-a iubit cu Oana Ciocan în secret, după despărțirea oficială, însă acum povestea lor a ajuns la sfârșit. Mai mult, acesta a dat de înțeles că își dorește o împăcare și spunea cât de mult o iubește pe tânără. Ei bine, acest mesaj a declanșat totul.

După mesajul postat de Jador în mediul online, bulgărele a început să se rostogolească și s-a ajuns la un adevărat scandal. Mesajul artistului a atras o reacție din partea lui Zanni, care s-a dezlănțuit și l-a luat la rost pentru felul în care s-a comportat cu Oana Ciocan.

Zanni a spus că Jador și-ar fi lovit partenera și că o trata foarte urât. Declarațiile acestuia au creat vâlvă, însă, rapid, Oana Ciocan a ieșit în față și a ținut să îl contrazică pe Zanni. Tânăra a avut numai cuinte de laudă la adresa lui Jador și spune că nu a lovit-o niciodată.

Ei bine, acum a venit rândul lui Jador să îi dea replica lui Zanni, dar și să își liniștească fanii. Într-un clip video postat în mediul online, artistul și-a declarat, din nou, sentimentele profunde pentru Oana, a dezmințit la rândul său acuzațiile de violență și s-a arătat uimit de atitudine lui Zanni.

M-a vindecat ea, singura femeia pe care am cerut-o de soție. Nu am înțeles reacția lui Zanni, pentru că noi doi am ieșit din Survivor, am avut acolo de împărțit un premiu, dar noi am venit acasă și am zis bă, hai să ne strângem mână. M-am dus, i-am strâns mâna, hai să arătăm oamenilor că iertarea este cea mai importantă”, a spus Jador.

De asemenea, Jador s-a arătat contrariat de atacul lansat de Zanni, mai ales pentru că aceștia făcuseră pace după Survivor România. Mai mult, fostul iubit al Oanei Ciocan a punctat foarte clar că nu și-a lovit niciodată partenera și nici o altă femeie.

„L-am luat, l-am chemat la clip, am făcut o piesă cu el, am plătit piesa, am plătit videoclipul, i-am dat și lui bănuții. Adică nu a venit, nu poate să-mi zic nimic, i-am dat lui bănuții. Asta, ne-am împăcat. După clip mi-a dat un mesaj foarte frumos, am zis bă, gata, sunt prieten cu Zanni, nu mai avem ce să împărțim.

Și m-am trezit cu mesajul respectiv, nu am înțeles reacția lui, nici nu caut un răspuns de la el. Nu consider că e un om de încredere, dar e alegerea lui. Nu înțeleg totuși de ce a făcut asta. Oamenii care mă iubesc pe mine știu că nu sunt violent și nu aș face niciodată asta femeii pe care o iubesc. Am trei surori, am mamă, am două bunici, am femei în jurul meu care m-au crescut și care m-au iubit, pentru care am cântat toată viața. Și cânt pentru femei. Jador e o pastilă a femeilor, de aici a venit și numele”, a mai spus Jador.