Jador, ”tapat” de 39.000 € de un olandez, pentru noua piesă! Iancu Sterp apare în videoclip! + Mesaj pentru Oana, fosta iubită

Jador e pus pe fapte mari! Tocmai se pregătește să lanseze o nouă piesă, la care a lucrat intens, dar a avut și unele probleme. Nu mai puțin de 39.000 de euro a trebuit să plătească manelistul pentru a-și vedea visul împlinit. ”Du-te” se numește noua melodie în al cărei videoclip apar Iancu Sterp și iubita lui. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Jador așteaptă cu sufletul la gură ziua de sâmbătă, atunci când își va lansa creația! ”Du-te” se numește piesa scoasă de el, în care prietenul lui bun, Iancu Sterp, apare în videoclip, alături de iubita lui. O piesă pentru care cântărețul de muzică de petrecere a plătit scump!

(CITEȘTE ȘI: Jador, un nou tatuaj după despărțirea de Oana Ciocan. Ce semnificație are: ”Mamă, iartă-mă!”)

Jador a plătit scump noua piesă, ”Du-te!”: 39.000 de euro!

Detaliile le-a oferit chiar Jador, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. ”Un olandez a spus că, de fapt, este piesa lui, că seamănă mult cu aia scoasă de el. Și mi-a cerut 69.000 de euro, ca să mă lase să o lansez pe a mea. Am negociat cu el și am reușit să scad prețul la 39.000 de euro. Mai puțin nici că a vrut, Este clar cea mai scumpă piesă a mea, dar eu spun că a meritat. E cevea aparte, o să vedeți”, a dezvăluit artistul.

Altfel, Jador este acum un bărbat singur. După despărțirea de Oana, acum aproape o lună, Jador nu și-a mai găsit jumătatea, însă s-a concentrat pe activitatea profesională. Iar de o împăcare cu femeia pe care o și ceruse de soție nu mai poate fi vorba. ”N-am mai vorbit cu ea de când ne-am despărțit. Și nu ne vom mai împăca”, a transmis, sec, Jador.

(NU RATA: Oana Ciocan rupe tăcerea după despărțirea de Jador! Adevărul despre momentul rupturii: „Acest joc”)

Totuși, manelistul îi transmisese Oanei Ciocan, la scurt timp după despărțire, când a spus că nu a iubit-o.

„Și am vorbit la adresa Oanei cu foarte puțin respect, îmi pare rău. Am spus că dacă o iubeam, rămâneam cu ea. Adevărul este că am iubit-o foarte mult și mi s-a părut o lipsă de respect să spun că, dacă o iubeam, rămâneam cu ea. Am iubit-o, a fost frumos, o respect, merită respect. A fost cu mine, mi-a adus bucurie și are respectul meu. Atât!”, a fost mesajul lui Jador.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.