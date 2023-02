Jamila, primele declarații după ce a pierdut procesul cu Laura Laurențiu: „Dacă nu-mi vor găsi dreptatea în România, vor merge și la nivel european”

Joi, 16 februarie, Jamila a făcut primele declarații despre procesul cu Laura Laurențiu. Pe rețelele de socializare, bucătăreasa a făcut o serie de dezvăluiri care clarifică ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și rivala sa, în scandalul eclerului la tavă.

Conform spuselor Jamilei, motivul pentru care a dat-o pe Laura Laurențiu în judecată nu este rețeta, ci faptul că i-a blocat, fără drept, clipul de pe platforma Youtube, ea pierzând, astfel, suma de 2.000 de euro pe care ar fi obținut-o din promovarea plătită. De asemenea, creatoarea de conținut susține că rețeta sa de ecler la tavă este, oricum, diferită față de cea a rivalei sale. Bonus: Jamila susține că nu are nimic personal cu Laura Laurențiu, ci vrea doar să i se facă dreptate.

„NU AM DAT PE NIMENI ÎN JUDECATĂ PENTRU O REȚETA SAU PENTRU CĂ AȘ FI INVENTAT EU O REȚETA. Și scriu asta cu litere mari trăgând nădejde că lucrurile acestea se vor înțelege într-un final. Eu am deschis o acțiune pentru că mi s-a blocat pe nedrept un clip după ce s-a trimis către Youtube un raport pentru încălcarea drepturilor de autor pentru TITLUL REȚETEI, nu pentru rețeta, cele două rețete având gramaje diferite pentru toate ingredientele”, a spus Jamila pe pagina sa oficială.

Jamila, hotărâtă să-și caute dreptatea peste hotare

Chiar dacă a pierdut atât procesul la Tribunalul București, cât și recursul la Curtea de Apel București, Jamilia susține că va continua să facă recurs. Cel mai probabil, dorește să înainteze procesul și la Curtea Supremă. Mai mult de atât, este dispusă chiar să meargă la nivel european pentru a-și demonstra dreptatea.

„Procesul va continuă la recurs, iar dacă nu-mi voi găsi dreptatea în România, voi merge și la nivel european. Asta pentru că am simțul dreptății foarte dezvoltat și pentru că vreau să mă apar atât cât se poate din punct de vedere legal. Tot ceea ce am făcut a fost să-mi apar munca, imaginea și tot ceea ce am clădit în acești 11 ani. Nu mi-e frică de nimeni, decât de Dumnezeu și mi-am promis mie însămi că nu o să mai las pe nimeni să-și bată joc de mine” , a spus creatoarea de conținut.

Mai mult de atât, Jamila a atașat și o fotografie cu certificatul de atestare al rețetei sale de ecler la tavă.

