Jandarmerița Ștefania, făcută praf de Lucian Becali. “Alerga mai rău ca la Olimpiadă. O fi luat ceva infecții…”

Lucian Becali a făcut-o praf pe jandarmerița Ștefania, care a fost agresată în Piața Victoriei, la protestele care au avut loc pe 10 august. În primă fază, colegii de muncă ai tinerei au precizat că aceasta riscă să ajungă în scaun cu rotile în urma loviturilor încasate.

Ștefania a ajuns la spital, însă după mai multe investigații a fost externată. Acum este în afara oricărui pericol, motiv pentru care Lucian Becali a avut o reacție șocantă la adresa jandarmeriței.

“Stupoare, a iesit jandarmerița ‘paralizata’ din spital… alergând mai rău la ca Olimpiadă. Poate o fi luat ceva infecții nonosocomiale sau cum pielea mea s-or chema. În fine, un singur gând: e buna de p…, arată bine. Dacă lua bătaie în Vaslui de la un bețiv cred că nici dinți în gură nu mai avea„, a scris Lucian Becali pe contul personal de socializare.

„Acum, după ce am auzit de femeia-jandarm că este ok, nu are fractură de coloană cervicală, nu are 20 de ani și va fi externată, zic si eu : Da’ tu , femeie, fată tânără, ce p…. m.-t.. cauți tu acolo, în miez, în mijlocul revoltei, tu erai miezu’ din p…, rezolvai tu tot, nebuno, stai în banca ta …!”, a scris nepotul favorit al lui Gigi Becali pe facebook imedit după proteste.