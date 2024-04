Jane Seymour, apariție spectaculoasă la Gala CMT Music Awards. La 71 de ani a eclipsat toate puștoaicele

Jane Seymour a apărut pe covorul roșu al Galei CMT Music Awards într-o ținută spectaculoasă. Actrița, în vârstă de 73 de ani, i-a eclipsat pe toți cei prezenți cu farmecul ei tineresc.

În urmă cu doar câteva zile, actrița Jane Seymour a fost prezentă pe covul roșu de la gala CMT Music Awards – acolo unde a fost desemnată să anunțe câștigătorul premiului umanitar June Carter Cash – Trisha Yearwood (59 de ani).

În ton cu tema serii, Jane Seymour a optat pentru o pereche de cizme de piele până la genunchi. Le-a asortat cu o rochie neagră din paiete care i-a pus perfect în evidență corpul tonifiat, decolteul și tenul fără imperfecțiuni. Fosta doamnă Bond și-a completat vestimentația cu o coafură lejeră – părul desfăcut, ondulat, dar și cu bijuterii delicate.

Jane Seymour i-a eclipsat pe toți cei prezenți la Gala CMT Music Awards

Aceasta nu este singura dată când atrage toate privirile la un eveniment important. Ținuta ei de la CMT Awards se alătură altor apariții în care a impresionat cu aparițiile ei strălucitoare. Actrița nu se ferește să își spună vârsta și vorbește deschis despre viața sa. La premiera celui mai recent film al ei ”Irish Wish”, ea a subliniat faptul că nu este de acord cu ideea că femeia ar avea o vârstă la care nu mai trebuie să se simtă iubită, frumoasă și apreciată.

”Nu cred că există o dată de expirare pentru femei, decât dacă ele aleg să o facă. Am trăit atât de multe, am avut o viață atât de bogată și mi-am făcut atât de mulți prieteni, dar am avut și o mulțime de experiențe frumoase. Viata mea este una plină acum și sper că am devenit mai înțeleaptă. Lumea este împotriva îmbătrânirii. Urâm să îmbătrânim. Vedem îmbătrânirea și ne gândim: O, nu, a apărut un rid, Dumnezeule! Trebuie să dispară”, a spus actrița pentru PageSix

În concordanță cu declarațiile sale, Jane Seymour a mai mărturisit că nu este de acord cu operațiile chirurgicale estetice, declarând că este genul de femeie care se preocupă mai mult de frumusețea temporară decât de frumusețea permanentă. Totodată, actrița a mai mărturisit că își dorește să-și păstreze frumusețea feței intactă – pentru a putea fi cât mai expresivă.

”Femeile trebuie să scape de idea că sunt inutile după 50 de ani. În schimb, îmbătrânirea ar trebui să fie folosită pentru auto-realizare. Eu sunt o persoană care își îndreaptă atenția către frumusețea temporară – nu către frumusețea permanentă. Dacă am nevoie de gene, mi le lipesc. Dacă am nevoie de mai mult păr, îmi lipesc câteva”, a mai spus actrița.