Jean de la Craiova s-a lansat în domeniul construcțiilor. “Nu sunt la un nivel înalt!” Câți bani câștigă

Jean de la Craiova vrea să câștige și din alte domenii, nu doar din muzică și televiziune. Recent, artistul s-a lansat în construcții, dar fiind la început nu încasează cât și-ar fi dorit. Este, însă, optimist că va reuși și în acest domeniu.

Afacerea nu a început-o singur, ci împreună cu un partener de la care a învățat multe lururi. Jean de la Craiova construiește case și vrea să dea lovitura și în construcții.

“Nu sunt la un nivel înalt. Câte o căsuță, două… Fac case normale, parter plus etaj, și grădină să aibă omul să pună un grătărel, un foișor, să trăiască și el. Am avut pe cineva care m-a ajutat, dar eu m-am implicat în proporție de 80% și am învățat”, a spus Jean de la Craiova, la Antena Stars.

Câți bani câștigă din construcții

Pentru că este la început de drum, Jean de la Craiova nu câștigă, pentru moment, sume prea mari de pe urma caselor pe care le ridică. A dezvăluit, totuși, câți bani încasează la o casă vândută, practic profitul lui.

“Cam 10, 15 mii la o casă”, a mai spus artistul.

Jean de la Craiova a ținut, însă, să precizeze că nu va renunța niciodată la muzică, marea lui pasiune. În prezent, cântărețul de muzică de petrecere este implicat și în televiziune, fiind jurat la “Splash! Vedete la apă”, show difuzat la Antena 1.

Jean de la Craiova va juca într-un film la Bollywood

Altfel, Jean de la Craiova va ajunge la Bollywood, pentru a filma o secvență dintr-un film indian. “Voi juca în două filme, unul românesc, filmat la noi, iar la iarnă voi pleca la Bollywood, unde voi filma o secvență într-un film indian. Filmul, ales de o familie celebră de la Bollywood, se numeşte «Dragoste în Europa», iar eu nu pot decât să fiu recunoscător pentru această colaborare”, a mai spus artistul.