Jelica Ljubicic, selfie cu tatăl mort aflat pe patul de spital. Fanii vedetei au criticat-o dur

Jelica Ljubicic, o bombă-sexy care spune despre ea că este cântăreață și model, a șocat lumea virtuală cu gestul făcut. Blondina a făcut public un selfie pe care și l-a făcut în salonul în care tatăl său și-a dat ultima suflare. Imaginea, care pentru ea are o importanță uriașă, a fost însoțită de un mesaj emoționant. Chiar și așa, internauții au criticat-o dur.

Aflată în doliu, Jelica Ljubicic a făcut un gest înfiorător

Jelica Ljubicic este un model din Serbia, iar, în prezent, ea traversează o perioadă dificilă. Tatăl ei a murit și, din dorința de a avea o ultimă amintire cu el înainte să îl conducă pe ultimul drum, și-a făcut un selfie cu trupul bărbatului. În loc să păstreze pentru ea imaginea șocantă, așa cum i-au sugerat ulterior fanii, vedeta a postat-o pe o rețea de socializare.

“Tata… să te odihnești în pace. Noi am luptat cât am putut, dar nu a depins de noi. Nu noi decidem cât trăim. Ne-a părăsit în cel de-al 67-lea an al vieții sale.

Îți mulțumesc pentru tot, sunt recunoscătoare că am fost fiica ta și că te-am avut pe tine ca tată. Îți mulțumesc că ne-ai adus pe calea cea dreaptă. Odihnește-te în pace, vei rămâne mereu în inimile noastre” este mesajul scris de Jelica Ljubicic în dreptul fotografiei care a făcut înconjurul lumii și a stârnit o mulțime de discuții acide.