Jenna Ushkowitz nu se mai ascunde! Actrița a dezvăluit că este gravidă a publicat prima fotografie cu burtica

Bucurie mare pentru Jenna Ushkowitz! Actrița a anunțat că va deveni mămică pentru prima dată. Împreună cu soțul ei soțul David Stanley, vedeta urmează să aducă pe lume o fetiță.

Vedeta din „Glee” – care a interpretat-o pe Tina Cohen-Chang în serialul de comedie-dramă muzicală – și soțul ei, David Stanley, așteaptă primul lor copil, o fetiță. Vestea că va deveni mamă vine la doar șase luni după ce aceștia s-au căsătorit. Actrița a publicat o fotografie în care apare alături de partenerul ei, în timp ce privește spre burtică:

”Inimile noastre sunt pline de iubire! Fetița noastră, Stanley, se va naște în luna Iunie”, a fost mesajul actriței.

În luna iulie a anului trecut, actrița în vârstă de 35 de ani a dezvăluit că ea și David au avut parte de cea mai frumoasă nuntă. Ceremonia a avut loc într-o locație de vis din Los Angeles, în aer liber:

”Am fost extaziați și atât de recunoscători că nu a trebuit să ne amânăm nunta și că am avut parte de ziua visurilor noastre. A fost un astfel de cadou faptul că am putut să o împărtășim experiența cu prietenii și familia noastră. Întotdeauna am visat la o nuntă mai restrânsă, dar cu Covid a trebuit să reducem numărul invitaților mai mult decât am anticipat.

Faptul că familia noastră și cei dragi au fost acolo (în siguranță) a fost o prioritate pentru noi. ”, a declarat Jenna la acea vreme.

Jenna și-a anunțat logodna prin intermediul rețelelor de socializare în august 2020, dezvăluind că David s-a decis să pună ”marea” întrebare la doi ani de când formează un cuplu.

Sursa foto: Instagram.ro