Lauren Goodger a aflat că este însărcinată la scurt timp după ce iubitul ei a înșelat-o: ”M-a rănit foarte tare”

Lauren Goodger, în vârstă de 35 de ani, este însărcinată cu cel de-al doilea copil, la doar 8 luni distanță de când a devenit mamă pentru prima dată. Vedeta a dezvăluit cu ce sentimente s-a confruntat când a aflat că va deveni mămică, din nou, într-un timp atât de scurt.

Vedeta din ”The Only Way Is Essex” va deveni mămică pentru a doua oară. Lauren Goodger (35 de ani) a format un cuplu cu Charles Drury (24 de ani), iar în vara anului trecut cei doi au devenit părinții unei superbe fetițe, Larose. La 8 luni distanță, Lauren a dezvăluit că este din nou însărcinată, moment în care s-a confruntat cu stări de frică și confuzie:

„Am fost foarte supărată. Sinceră să fiu, am fost foarte confuză când am aflat. Mi-am spus ”Abia m-am pus pe picioare. Este corect așa?”. M-am simțit vinovată, Larose este încă un bebeluș, are nevoie de mine și eu nu voi putea fi acolo pentru ea”, a mărturisit actrița.

Deși, relația cu tatăl copiilor este ”în aer”, acesta a sfătuit-o să păstreze sarcina și să meargă împreună pe cel mai frumos ”drum” din viața lor:

”Multe lucruri mi-au trecut prin minte, motiv pentru care am ținut puțin secret mai mult timp până când am anunțat că sunt însărcinată. Charlie a spus: „Chiar îmi doresc acest copil”. Iar eu am spus: ”Și eu la fel”. Am luat decizia de a merge mai departe și mă bucur foarte mult că am făcut-o.

Am avut acea mică pauză [în noiembrie] și el s-a întors și a spus: ”Nu vei face o întrerupere de sarcină. Vreau această familie!”. Știam în adâncul sufletului meu că voi merge mai departe cu asta, dar eram speriată. Trebuia să mă gândesc și la Larose. Dar dacă aș avea o pauză mare între copii, m-aș descurca altfel, Larose ar intra într-o rutină bună și apoi aș reveni de la început. Aș putea la fel de bine să o fac acum, când sunt în modul nou-născut”, a declarat vedeta pentu ok.co.uk.

Lauren Goodger: ”Charlie m-a rănit foarte tare”

Vestea că va deveni mămică vine la doar câteva zile după ce s-a zvonit că Lauren l-a părăsit pe Charles atunci când acesta a recunoscut că a avut o aventură cu modelul Amy Gilbert, în timp ce se aflau într-o ”pauză”:

”Este o etapă amuzantă în viața noastră. A fost foarte dificil pentru mine, dar acum trebuie să mă concentrez pe sarcină. Sunt o mamă foarte activă și totul depinde de mine. Sunt aici, singură, cu mama mea și cu copilul meu. Charlie m-a rănit foarte tare, așa că nu știu ce-mi rezervă viitorul. În acest moment, totul este în aer”, a mai spus vedeta.

