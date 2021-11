Like Creața, probleme cu cea de-a doua sarcină! A rămas gravidă la patru luni de când a născut. „M-am jucat de-a Dumnezeu fără să vreau”

În urmă cu doar câteva zile, Like Creața le-a dat urmăritorilor săi din mediul online o veste la care nimeni nu se aștepta. Tânăra a rămas însărcinată la doar patru luni după ce a născut. Bucuria a fost mare, însă proaspăta mămică nu a știut la ce riscuri se supune.

Like Creața și-a luat următitorii din mediul online prin suprindere, la doar câteva luni după ce a născut, influncerița a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. Se pare că tinerei îi priește rolul de mămică și își dorește o familie numeroasă. Aceasta a născut la începutul lunii martie primul copil, o fetiță perfect sănătoasă, iar acum se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. (VEZI ȘI: LIKE CREAȚA, MĂMICĂ PENTRU A DOUA OARĂ! TÂNĂRA A FĂCUT ANUNȚUL CEL MARE CHIAR DE ZIUA EI DE NAȘTERE. „O SA MAI AVEM UN BEBE”)

După ce a făcu anunțul cel mare Like Creața a primit o mulțime de întrebări legate de cea de-a doua sarcină și asta pentru că a venit atât de aproape după ce a născut prin cezariană.

„Am primit multe întrebări dacă e ok că am rămas așa repede însărcinată, având în vedere că am născut prin cezariană. Am rămas însărcinată când Eza avea 4 luni. Știam că indicat e să aștepți 1 an sau măcar 10 luni. Văzând că mă simt foarte bine, am zis de ce nu?! O decizie pe care am luat-o fără să mă consult cu medicul meu”, a scris Like Creața pe Instagram.

Like Creața, probleme cu cea de-a doua sarcină

Atunci când a aflat că este însărcinată pentru a doua oară Like Crața a decis imediat că va păstra copilul și nu s-a gândit la consecințe. Ulterior, influncerița a consultat un medic și a aflat riscurile la care se supune.

„Abia când am fost la control am aflat ce riscuri implica această sarcină. În cazul în care sarcina s-ar prinde fix pe tăietură sau lângă, șansele ca aceasta să se desprindă/desfacă sunt foarte mari, aproape de 100% și asta ar fi dus la alte complicații (…)

Una ar fi fost să nu mai poți avea copii după ce ai naște, iar sarcina oricum ar fi fost dusă cu greu până la capăt. Evident, contează și cât e de puternic organismul tău și cât de repede se recuperează, dar chiar și așa, e riscant. Ce să zic, m-am jucat de-a Dumneazeu fără să vreau, dar DUMNEZEU a ales să fim bine”, a mai scris influncerița.

