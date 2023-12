Jessie Baneș, vedeta care face senzație cu o rețetă de mămăligă. „Așa gătea bunica mea când eram micuță”

Jessie Baneș, moderatoarea Gold FM, a împărtășit, cu ocazia Crăciunului, o rețetă specială. Mai cu seamă, frumoasa artistă a gătit mămăligă împăturită, o rețetă specifică zonei Ardealului. A pregătit-o așa cum a învățat-o bunica ei! Vezi mai jos modul de preparare, ingredientele necesare și rezultatul final!

Zâmbitoare și pregătită să împărtășească tainele unei rețete speciale, Jessie Baneș le-a făcut o surpriză de proporții urmăritorilor săi! Moderatoarea Gold FM a mărturisit că, în fiecare an, în perioada Crăciunului, învață să gătească un fel nou de mâncare. Iar anul acesta vine, în fața prietenilor virtuali, cu o rețetă specifică zonei Ardealului. Mai cu seamă, a pregătit mămăligă împăturită. A urmat îndeaproape rețeta pe care o aborda bunica ei. De altfel, pentru această rețetă, Jessie a utilizat produse naturale ale producătorilor români.

„În fiecare an de Crăciun, învăț să gătesc un fel nou de mâncare 🎄 Pentru 2023 am ales să fac o “mămăligă împăturită” ca la mine în Ardeal 😍 Așa cum gătea bunica mea când eram micuță. Eu zic că mi-a ieșit, dar nu vreau să mă laud singură. Aștept părerile familiei după cina din seara asta și vă spun și vouă😅 Chiar dacă în timpul anului nu gătesc prea des pentru că timpul nu îmi permite, consider că noi femeile trebuie să știm să facem mâncare 👩🏻‍🍳 Așa cum dăm mai departe înaintașilor noștri tradițiile de Crăciun și nu numai, așa trebuie să se transmită generațiilor următoare și tradițiile culinare românești🙏🏼 Eu zic că asta ne ține în viață ca popor ❤️ Am folosit produsele Țarina, 100% naturale și absolut delicioase pentru că susțin producătorii români”, a scris Jessie Baneș pe Facebook.