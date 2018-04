Cântăreața Jo s-a căsătorit în secret?! Nadir a dezvăluit public: „Finii mei frumoși”

Jo, pe numele din buletin Ioana Anuța, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Învierii Domnului. Cum gândurile scrise au fost însoțite de un selfie în care apare bărbatul iubit, Nadir a făcut un comentariu spumos, care a dat naștere la mai multe întrebări.

În vârstă de 23 de ani, Jo trăiește o poveste de dragoste alături de un bărbat chipeș. Potrivit mesajului făcut public de bunul ei prieten Nadir, cântăreața și partenerul ei ar avea gânduri serioase.

„«Niciodata sa nu spui niciodata»☺️🐰 #SărbătoriMinunate #AlăturiDeCeiDragi”, a scris Jo pe pagina ei de Instagram.

Like-urile și comentariile nu au întârziat să apară. Iar printre cei care au lăsat un mesaj la postarea vedetei se numără Nadir. „Finii mei frumoși :))”, a scris artistul. Comentariul său a atras atenția tuturor și i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva Jo s-a căsătorit în secret.

„Vă stă așa de bine împreună!”, „Fini?”, „Te iubesc” sunt trei dintre mesajele postate de fanii cântăreței.

După ce o prietenă comună de-a celor doi artiști a scris: „Ți-ai găsit nașul”, Jo și Nadir au continuat discuția ca între fină și naș.

„@nadirofficial, sa-mi zici unde aducem ploconu’”, a reacționat talentata artistă.

„@jo.ioanaa ma dau dupa’ voi finutii mei frumosi:)))!!!! Abia va asteptam #perfectmach”, a mai spus carismaticul Nadir.

Desigur, totul pare o glumă, dar, cine știe… poate în curând artista va îmbrăca rochia albă de mireasă.

Jo nu a avut niciun iubit până la 20 de ani

În urmă cu trei ani, cântăreața a făcut o mărturisire-bombă. Ea a dezvăluit că până la 20 de ani nu a avut vreun partener.

„Ieri, mi-am dat seama că am 20 de ani şi că în cei 20 de ani nu am avut niciodată iubit de Valentine’s Day. Nu simt nevoia unui iubit. Mă simt foarte bine aşa. Cred că mi-aş dori ca iubitul meu să fie un om sincer. Nu pot să spun că am iubit până acum. Am fost îndrăgostită, dar nu cred că a fost dragostea aia adevărată”, a declarat frumoasa artistă în timpul unui interviu acordat pe 15 februarie 2015 la Antena Stars.

Ioana Anuța, pe numele său de scenă Jo, este o cântăreață română. Ea a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea de talente „X Factor”, unde s-a clasat pe locul 2. Vedeta s-a născut pe 29 august 1994 în Slatina.