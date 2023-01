Job-ul plătit cu 2.200 de euro! Nu se cere facultate pentru angajare

Având în vedere scumpirile din ultima vreme, atunci când se gândesc să se angajeze, pentru români contează cel mai mult salariul. Oamenii îşi doresc să fie bine plătiţi, ba chiar cei mai mulţi ar accepta şi ore suplimentare pentru bani în plus. Iată ce job din România este plătit cu 2.200 de euro pe lună!

O agenție internațională de recrutare a publicat un anunţ de angajare care a atras atenţia multor oameni datorită salariului. Se caută stivuitoriști / manipulanți de mărfuri care să lucreze într-o fabrică de producție a cimentului din Irlanda.

Locurile de muncă sunt în County Meath, Dunboyne. Salariul este de aproximativ 2.000 – 2.200 de euro net pe lună.

Zborul este asigurat gratuit, iar cazarea este gratuită în prima lună. De asemenea, angajații primesc asistență la întocmirea actelor, precum și în procesul de relocare. Veştile bune nu se opresc aici. Pentru cei care sunt interesaţi să facă ore suplimentare, acestea sunt plătite separat.

În ceea ce priveşte programul de muncă, cei interesaţi vor lucra de la 8 dimineața la 6 seara (aproximativ 45 de ore pe săptămână plus ore suplimentare sâmbăta jumătate de zi).

Compania care îşi plăteşte angajaţii două luni fără să muncească

Stoltz este o companie de marketing din statul american Idaho, ce a ales o metodă inedită. Mai exact, își plătește angajații să nu muncească și mai mult decât atât, le dă și un bonus de 1.000 de dolari celor care fac 10 ani de vechime în firmă, relatează Insider.

O angajată a povestit experiența sa cu organizația respectivă și susține că ideea pe care a avut-o angajatorul ei a fost una extrem de benefică pentru sănătatea emoțională și psihică, astfel încât, nu a mai vrut să-și dea demisia.

„Timp de opt săptămâni în această vară nu am lucrat. Eram încă angajată, dar nu am răspuns la un e-mail, nu am participat la o întâlnire sau nu am vorbit cu un client la telefon. Timp de două luni, pur și simplu am petrecut timp cu familia și mi-am reîncărcat bateriile. Și prin toate acestea, nu am fost concediată, nu a fost nicio mustrare oficială și am fost plătită tot timpul. De fapt, a fost ideea angajatorului meu.

(…) Așa că, atunci când am depășit recent acel prag de 10 ani, am devenit primul membru al echipei care și-a făcut bagajele și s-a deconectat timp de două luni”, relatează femeia, potrivit sursei citate.