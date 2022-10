Piesa „Na Janau” i-a adus un succes nesperat lui Johny Romano. Chiar dacă a apărut pe piață relativ de curând, pregătirea pentru intrarea sa în industria muzicală a durat ani buni. Connect-R este cel care l-a luat „sub aripa lui”, iar, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Johny a vorbit, printre altele, despre cum a renunțat la jobul său dintr-un call center pentru a lucra alături de celebrul cântăreț.

Johny Romano a fost „reperat” de Connect-R, chiar dacă lucra, pe atunci, într-un call center. După câteva vizite în studioul artistului, Connect-R i-a cerut să-și dea demisia, pentru a-l proiecta direct în industria muzicală.

Concurentul de la „Te cunosc de undeva” s-a conformat, iar, în mai puțin de două luni de când cei doi au decis să colaboreze, piesa „Na Janau” a „rupt” trendingul de pe YouTube.

În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Johny Romano a dezvăluit că tatăl său nu a crezut foarte tare în intrarea lui în muzică, dar a povestit și cum l-a avertizat Connect-R asupra valului de hate pe care l-ar putea primi, odată intrat în lumea muzicală.

„La un moment dat, îmi zice: «Johny, să-ți dai demisia, gata, nu mai ești de capul tău»”

Reporter CANCAN.RO: Connect-R e cel care te-a luat sub aripa lui?

Johny Romano: Cu japca, asa, puțin. Nu știu dacă am spus povestea asta, dar ne-am întâlnit, am stat o săptămână-două așa împreună, ne-am cunoscut, am făcut ceva și, la un moment dat, îmi zice: „Johny, să-ți dai demisia, gata, nu mai ești de capul tău. Haide, Haide”.

Reporter CANCAN.RO: Unde lucrai tu înainte?

Johny Romano: Ultima oară lucram la un call center, la Airbnb. Și la, cred că, o lună jumate, a ieșit „Na Janau”

Reporter CANCAN.RO: Toată lumea, aici, vrea să facă poze cu tine. Cum vezi tu chestiile astea?

Johny Romano: Nu știu, nu mă deranjează nici o secundă, le mulțumesc. Din cauza oamenilor suntem aici.

„A încercat la început să-mi explice chestiile astea, dar eu eram atât de pregătit mental, de mi-am asumat”

Reporter CANCAN.RO: Părinții și familia au crezut în tine?

Johny Romano: Tata nu prea și mama cumva mi-a oferit această încredere: „Bă, știu că poți, dar trebuie să faci și nu știu ce”, dar uite, în schimb, cu tovarășul ăsta al meu vorbeam acum trei ani, de exemplu, povesteam momente de genul ăsta 1:1, detaliu cu detaliu.

Dar așa, din exterior, aproape toată lumea m-a susținut, n-am avut pe nimeni care să-mi zică „Bă, lasă-te” sau „Nu ai cum”, chestii de genul ăsta. Și dacă au fost care au zis „Nu ai cum”, e greu să-mi spui „N-ai cum” în momentul în care eu îmi asum să pierd.

Reporter CANCAN.RO: Ți-a zis Connect-R că sunt oameni care te plac și oameni care nu te plac?

Johny Romano: Da, el a încercat la început să-mi explice chestiile astea, dar eu eram atât de pregătit mental, de mi-am asumat de mult, de mult, că orice s-ar întâmpla, că-mi iese, că nu-mi iese, că e hate, că nu e hate, mi-am asumat 100%.

