Piesa „Na janau” a „înnebunit” online-ul în ultima săptămână, iar Johny Romano încearcă să facă față succesului! Favoritul lui Connect-R, așa cum a ajuns să fie considerat, a povestit cum a ajuns să colaboreze cu artistul, însă puțini sunt cei care știu că succesul nu a apărut peste noapte. A fost nevoie de ani buni de efort fizic, psihic, căci avea o familie de susținut, dar și autoeducarea în ceea ce privește muzica. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Johny Romano a povestit care a fost parcursul lui, dar și ce greutăți a întâmpinat.

Un video încărcat pe TikTok avea să-l facă atent pe Connect-R la talentul lui Johny! Lucrurile s-au legat imediat, artistul l-a chemat în studio și așa au pus bazele piesei care a devenit virală în mediul online. Însă Johny are o poveste impresionantă în spate. Vine din Ferentari, un cartier defavorizat, unde așa cum chiar el ne-a dezvăluit, educația a fost aproape nulă. Cu toate acestea, a existat mereu o forță interioară care l-a determinat să-și depășească condiția. Avea și de ce! Se simțea responsabil pentru bunăstarea familiei și voia să iasă din mediul acela.

CANCAN.RO: Când ai descoperit pasiunea pentru muzică?

JOHNY ROMANO: Aveam vreo cinci ani, iar când am auzit prima piesă. Prima reacție a fost să o cânt. Abia pe la 16 ani mi-am dat seama că este o industrie și că pot câștiga și bani din treaba asta.

„Eu cântam, dar cumva «sălbatic»”

CANCAN.RO: Când ai intrat prima dată într-un studio?

JOHNY ROMANO: Acum vreo patru ani. M-a luat un prieten de-ai mei care știa că am talent și cânt. Bine, eu cântam, dar cumva „sălbatic” pentru că nu știam ce înseamnă instrumental, că trebuie să cânt la microfon. Atunci, am dat versuri, pe loc, în engleză, dar mi se părea totul ciudat pentru că erau oamenii cu studii muzicale, iar eu nu înțelegeam nimic. Mi-a plăcut faptul că făceam muzică, dar nu-mi plăcea ce se întâmpla în studio. Mi se părea că mediul acela nu era pentru mine.

CANCAN.RO: Ai putea spune că gândeai așa datorită educației pe care ai primit-o?

JOHNY ROMANO: Nu neapărat educația, pentru că educația pe care am primit-o e aproape nulă. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar vin dintr-un mediu foarte urât. Copil fiind, am văzut niște lucruri și am trecut prin niște lucruri oribile. Iar educația… era sălbăticie, efectiv. Însă pentru că mai am trei frați, toată energia mea era canalizată către ei.

(CITEȘTE ȘI: CINE ESTE, DE FAPT, JOHNY ROMANO? CE LEGĂTURĂ ARE CU CONNECT-R CÂNTĂREŢUL CARE A SPERIAT TIK TOK-UL)

„Am învățat de la zero”

Johny continuă să ne dezvăluie și mai multe detalii despre viața sa, dar și ce simte acum, după ce munca lui a început să dea roade.

CANCAN.RO: Ai simțit responsabilitatea aceasta pe umerii tăi?

JOHNY ROMANO: Nu mi-a spus nimeni, nu am simțit nicio presiune din partea părinților. Dar sunt mai mare, am avut acces la mai multe informații și, cumva, am considerat că e normal să încerc să-i ajut. Și, probabil, având grijă de ei de mic, din motivul acest nici nu m-am pierdut pe drum și n-am luat-o pe căi greșite. Și, revenind, la muzică, am mers în mai multe studio-uri, iar ceea ce se întâmpla acolo nu mi-a plăcut deloc și am plecat în Grecia, ca animator. Acolo oamenii îmi dădeau doar feedback pozitiv și mă încărca. Mi-a plăcut foarte tare, iar când m-am întors acasă am început să învăț singur tot ce e legat de muzică. Am învățat de la zero până în punctul în care am făcut o melodie care e mult mai bună decât „Na janau”.

„Simt că sunt liber să trăiesc doar pentru mine!”

CANCAN.RO: Acum, că ți-ai atins acest obiectiv și oamenii te apreciază, simți că ți-e mai ușor să-ți atingi și celălalt obiectiv, legat de familia ta?

JOHNY ROMANO: Mi-am atins acel obiectiv, acesta este unul dintre motivele pentru care-mi doresc să intru în muzică acum. Pentru că obiectivul acela l-am atins, am muncit, am mai strâns bani și cu mama. Avem o căsuță bună, înainte n-aveam, stăteam chinuiți rău, dar acum avem spațiu, avem ce ne trebuie și simt că nu mai există niciun fel de presiune. Simt că sunt liber să trăiesc doar pentru mine!

(VEZI ȘI: PROBLEME PENTRU CONNECT-R, LA ASIA EXPRESS. ARTISTULUI I S-A FĂCUT RĂU, PE DURATA UNEI PROBE. “NU MAI PUTEAM SĂ RESPIR!”)