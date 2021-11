„Protejatul” lui Connect-R își pune sufletul pe tavă. „Oamenii aceștia sunt pierduți”

Piesa „Na janau” a „înnebunit” online-ul în ultima săptămână, iar Johny Romano încearcă să facă față succesului! „Protejatul” lui Connect-R, așa cum a ajuns să fie considerat, a povestit cum a ajuns să colaboreze cu artistul, însă puțini sunt cei care știu că succesul nu a apărut peste noapte. În exclusivitate pentru CANCAN NEWS, tânărul Johny a vorbit despre cum a găsit puterea de a-și depăși condiția.

A fost nevoie de ani buni de efort fizic, dar și psihic pentru ca Johny Romano să ajungă unde este acum. Avea o familie de susținut și în același timp se autoeduca în ceea ce privește muzica. În exclusivitate pentru CANCAN NEWS, artistul devenit viral face dezvăluiri.

Ce l-a împins pe Johny să lupte pentru șansa lui

„La o vârstă foarte fragedă, șase-șapte ani, am observat în jurul meu că oamenii erau pierduți în datorii, supărați. Am văzut chestiile astea și am analizat în felul următor: oamenii aceștia sunt pierduți nu neapărat că își doresc ei să fie pierduți.

Și am observat chestia asta la o vârstă foarte fragedă. Și aveam acces la internet și cumva vedeam că sunt alte soluții, că pot fi altfel. Vedeam alternativele!”, spune Johny.

Soția fostului primar al Capitalei a oferit imaginea zilei! Mână în mână, direct de pe patul de spital, așa apar Oana și Viorel Lis. COVID-ul îi ține de mai bine de o săptămână la Institutul “Matei Balș”, dar cei doi demonstrează că dragostea lor e mai puternică decât orice, chiar și decât virusul ucigaș.

Cum se simt acum cei doi soți aflați tot de la CANCAN NEWS. Unde vedeți și cum a reușit Dan Bursuc să se îmbogățească, în plină pandemie, chiar dacă multe dintre evenimentele cu public au fost anulate.

„Lecția de economie” a lui Dan Bursuc

Unul dintre maneliștii “grei”, Dan Bursuc a reușit să strângă sume frumușele, după ce firma lui de producție muzicală a înregistrat cifre-record.

E vorba, de altfel, de una dintre cele mai vechi case de producție din lumea manelelor, deschisă încă din 2012. Aflați toate detaliile „lecției de economie”, doar de la CANCAN NEWS.

