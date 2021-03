Jojo, declarații surpriză despre Bianca Drăgușanu: “Are curaj, o urmăresc”. S-au cunoscut mai bine în timpul filmărilor de la Asia Express, unde afacerista a avut mai multe crize de nervi

Jojo a făcut declarații surpriză despre Bianca Drăgușanu în timp ce se afla în platoul emisiunii “La Măruță”. Actrița și excentrica afaceristă s-au cunoscut mai bine pe durata filmărilor celui de-al doilea sezon de la “Asia Express”. Pe Drumul Elefantului, fosta soție a lui Alex Bodi a avut mai multe crize de nervi și înjurat multe persoane, de la membrii echipei de producție până la localnicii care i-au ieșit în cale în timpul competiției. Ea a fost criticată dur atât de fanii show-ului de la Antena 1, dar și de câteva vedete din România.

Jojo, declarații surpriză despre Bianca Drăgușanu: “Are curaj, o urmăresc”

Provocată de Cătălin Măruță să caracterizeze într-un cuvânt diferite persoane din showbizul nostru, Jojo a surprins cu dezvăluirile despre Bianca Drăgușanu

“Curaj. Am fost într-o emisiune cu ea și chiar are curaj. Are curaj și în viata de zi cu zi. O urmăresc”, a afirmat soția lui Paul Ipate “La Măruță”

Fosta prezentatoare de la Kanal D și sora sa, Oana Drăgușanu, au părăsit la un moment dat “Asia Express”, iar în locul lor au revenit în joc: Iuliana Luciu şi Magherita de la Clejani, care fuseseră eliminate după ce au pierdut o probă. În cadrul unui testimonial, CRBL a pus-o la zid pe Bianca Drăgușanu pentru comportamentul ei total nepotrivit, iar Andreea Bălan este una dintre divele care au criticat-o pe fosta soție a lui Victor Slav.

Jojo, caracterizări sincere ale unor persoane publice din România

“Adi Nartea – coleg / Antonia – ideal / Claudiu Blenot – măiestrie / Dan Chișu – inspirație;

Dana Rogoz – superlativ / Dragoș Bucur –luptător / Florin Călinescu – feblețe. Am fost îndrăgostită de el când făcea emisiune de la radio. Eram topită după vocea lui, aveam 12 ani.

George Piștereanu – simpatie / Laura Cosoi – zeiță / Liviu Vârciu – amuzament. M-am întâlnit recent cu el la un proiect și ne-am distrat foarte tare cu el.

Maia Morgenstern – chapeau / Horațiu Mălăele – iubire / Bobonete – comic / Paul Ipate – jumătate

Pavel Bartoș – este foarte bun entertainer. Despre tine aș fi spus că ești cel mai bun prezentator tv, dar după Pavel Bartoș”, a mărturisit actrița în cadrul emisiunii moderată de Cătălin Măruță.

Sursa foto: Facebook & captură video Antena 1