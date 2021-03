Jojo a vorbit despre al treilea copil: “Am stat foarte mult unii cu alții acasă”. Actrița a mărturisit că a fost îndrăgostită de Florin Călinescu

Cătălina Grama, așa cum se numește în buletin actrița, a vorbit astăzi despre conceperea celui de-al treilea copil. Soția lui Paul Ipate s-a mândrit în cadrul interviului cu cel mai nou tatuaj pe care și l-a făcut pe brațul stâng și, la un moment dat, ea a dezvăluit că a fost îndrăgostită de Florin Călinescu.

Jojo se mai gândește dacă mai face un copil

Aflată în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, Jojo a mărturisit că, înainte ca pandemia să pună stăpânire pe România, s-a gândit “să lucreze la un copil” cu Paul Ipate. Perioada delicată care a urmat pentru omenire a făcut-o să amâne momentul și, din câte se pare, vedeta nu ar fi renunțat complet la ideea de a deveni mămică pentru a treia oară.

“Avem amândoi rândunicile astea. Patru rândunici. (…) Și după pandemia asta mă mai întrebi? Nu ne-am mai gândit. Înainte eu mă tot gândeam (n.r.: să rămână însărcinată), cochetam cu ideea asta, dar după ce a trebuit să stăm în lockdown și am stat foarte mult unii cu alții acasă și n-am mai plecat în turnee și am stat foarte mult numai cu copii am zis că e dificil, mă mai gândesc”, a declarat carismatica actriță, în vârstă de 39 de ani; ea va schimba prefixul luna viitoare: pe 22 aprilie.

Zora, fiica pe care Jojo o are cu Paul Ipate, s-a născut pe 10 ianuarie 2017; vedeta mai are un băiat din relația cu fostul soț; Achim are nouă ani și locuiește cu mama sa.

Jojo a fost îndrăgostită de Florin Călinescu

În timpul declarațiilor, Jojo a făcut o mărturisire-bombă: a fost îndrăgostită de Florin Călinescu pe când era adolescentă.

“Feblețe, n-am cum. E taur ca mine. Știi că am fost îndrăgostită de el? Când îi auzeam vocea la radio. Doamne, cât îl ascultam. Florin, nu știu dacă ți-am zis vreodată că îți ascultam emisiunea de la radio. Eram îndrăgostită de vocea lui, eram topită. După ce l-am cunoscut am zis: «Wow, uite-l pe Florin Călinescu» . Eram puștoaică, aveam 12 ani, eram singură, normal”, a povestit vedeta “La Măruță”.

Jojo, despre tatuajul cu Paul Ipate

Fotografia cu Paul Ipate pe care și-a tatuat-o la începutul acestei luni a fost realizată în vacanța pe care a avut-o la scurt timp după ce s-a născut fiica lor.

“Știi de câți ani vreau să-mi fac un tatuaj aici? De ani de zile, dar îmi era teamă. Am avut tot felul de alegere și am zis că nu las asta pe mine permanent. Acum are culoarea asta, pentru că e în proces de vindecare. Îl dau mereu cu cremă și e mai gri. Nu are și Paul același tatuaj. A zis dacă ne despărțim, ce facem? Și am zis că o să mă îndrăgostesc de cel mai mare fan al lui ca să fie liniștit, să accepte tatuajul.

Tatuajul nu s-a vindecat încă. L-am făcut acum o săptămână și ceva. E o poză cu noi care mi-e foarte dragă mie. O poză cu mine și cu Paul. Eram în vacanță, în București, adică pe aproape. E făcută imediat după nașterea Zorei, în vara aceea”, a spus îndrăgita artistă în cadrul emisiunii moderată de Cătălin Măruță.

Sursa foto: Facebook