Jorge are toate motivele să fie cel mai mândru bărbat din lume. Cu o soție frumoasă și deșteaptă alături, Jorge (40 de ani) a construit o relație solidă, fiind un exemplu de urmat pentru copiii lor. Într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Jorge a dezvăluit cum este relația cu fiicele sale și cum este să fii și tată de băiat. Mai mult, Jorge a făcut referință și la perioada lui de adolescență, în comparație cu cea a soției.

La prima vedere, pare un bărbat căruia nu-i dai mai mult de 30 de ani și nici nu ai spune că are copii trecuți de vârsta majoratului. La capitolul înfățișare, Jorge – George Papagheorghe pe numele real – stă bine. Nici la alte capitole nu se poate plânge.

Cu o carieră de succes și cu o familie numeroasă, Jorge are tot ce și-ar putea dori. Prezent la lansarea parfumului Andei Adam, Jorge a dezvăluit pentru CANCAN.RO cum are grijă să împace rolul de tată de fată cu cel de tată de băiat.

„Sunt aceleași discuții, aceleași problemuțe”

Susține că are o responsabilitate mare în ceea ce privește educația copiilor săi și, chiar dacă fetele sunt mari, atenția este îndreptată către ambele tabere, respectiv fete și băiețel.

Mai mult, pentru cântăreț, postura de tată de băiat nu e cu nimic mai grea sau mai specială decât cea de tată de fete.

„Tată de băiat e diferit, pentru că, na, teoretic zici că e mai ușor, dar practic e același lucru ca la fete.

Chiar astăzi, vorbeam cu soția și nu e nimic diferit, sunt aceleași discuții, aceleași problemuțe, aceleași îndrumări, e la fel ca la oricare copil, fie că e fată, că e băiat, nu contează”, a declarat Jorge pentru CANCAN.RO.

Cum a reacționat când Ilinca a venit prima oară cu un băiat acasă

Chiar dacă Ilinca este fiica vitregă a lui Jorge, artistul se ocupă în aceeași măsură de educația și creșterea copiilor săi. Întrebat de CANCAN.RO cum a fost când a venit Ilinca acasă pentru prima dată cu un băiat, cântărețul a răspuns:

„Prima oară când a venit cu un băiat acasă, băiatul ală era în spatele ei și a zis așa un «Bună» și după a tăiat-o sus la ea în cameră.

A fost așa, atât de rapid că nici nu l-am văzut. Stai, ce? Deja?! Dar a fost OK, noi am avut încredere și avem încredere în continuare în Ilinca, e mare, are 20 de ani, îți dai seama, dar la perioada respectivă am avut pur și simplu încredere în ea.

Adică noi am vorbit orice, de la A la Z cu Ilinca. Orice am vorbit cu ea și uneori chiar ne surprindea în niște momente și eu îi zic băi, știi că nu e normal să vorbim chiar tot, adică na.

E un noroc. E norocul soției mele că a știut cum să o deschidă și cum să vorbească cu ea de la început.”

„E o diferență de la cer la pământ între mine adolescent și soția mea adolescentă”

După cum vă spuneam, Jorge are o familie de care e mândru până la cer și înapoi. Cu Raluca are o relație de 10 ani și rodul iubirii lor este David, un băiețel de 5 ani. Jorge mai are o fată, pe nume Karina, de doar 12 ani, din prima căsnicie, iar Raluca o are pe Ilinca.

După ce și-a luat în serios rolul de tată, Jorge a povestit cum a fost el în adolescență versus cum era soția lui în perioada adolescentină.

„E o diferență de la cer la pământ între mine adolescent și soția mea adolescentă, adică e total diferit.

Eu făceam ce face un adolescent cretin, normal la cap și ea făcea ce făcea o domnișoară normală la cap, adică învăța. Eu eram exact opusul”, a mărturisit ironic Jorge.

