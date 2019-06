Jorge s-a pus în genunchi în fața unei barmanițe: ”Am cerut-o de…”

Jorge a făcut niște dezvăluiri incendiare în cadrul unei emisiuni TV. În ciuda faptului că este un familist convins și își iubește necondiționat soția, artistul a mărturisit și o întâmplare haioasă din viața lui, care implică și o… barmaniță.

În urmă cu ceva timp, Jorge a avut un concert în Lugoj. Nimic suspect până aici. Doar că… la un moment dat, artistul a fost provocat să ceară în căsătorie o angajată a localului. Bineînțeles că provocarea a fost dusă la capăr însă… în termenii lui Jorge! Nu a cerut-o pe tânără de nevastă ci de… barmaniță! (CITEȘTE ȘI: ACUM E UN FAMILIST CONVINS, DAR ÎN TINEREȚE JORGE A FOST UN REBEL: ”PETRECEAM ÎN FIECARE SEARĂ, BEAM DE RUPEAM ȘI PIERDEAM NOPȚILE”)

“Au fost câteva provocări chiar cretine. N-am putut să le fac pe toate. Mi-am ales şi eu vreo patru din ele, dar am zis gata… nu mai fac vloguri. Ce mi-a plăcut a fost că cineva mi-a zis să cer în căsătorie o ospătăriţă care era acolo în Lugoj. Am cerut-o de ospătăriţă, nu de soţie. A fost foarte funny. Am mai luat comenzi pe acolo”, a declarat Jorge în platoul “Răi Da Buni”.

Jorge și Ramona s-au căsătorit în 2013

În 2013, cântăreţul s-a recăsătorit cu Ramona Prodea. Soţii Papagheorghe s-au cunoscut la teatru: el era pe scenă, iar ea venise să îşi aştepte o prietenă, aflată şi ea la repetiţiile aceleiaşi piese. Ulterior s-au revăzut, după o lungă perioadă de timp, la o întâlnire de afaceri. Și de atunci au fost de nedespărţit .(NU RATA: JORGE, RĂPUS DE DORUL FIICEI SALE CARE S-A MUTAT ÎN AMERICA)

Jorge are o fetiță din căsnicia cu Alina Laufer, de care a divorțat în 2012. La rândul ei, Ramona Prodea are o fată dintr-o relație anterioară. Iar pe 28 martie 2017, actuala soție a artistului i-a dăruit acestuia un băiețel.