Jucătorul de tenis care a fost suspendat pentru 24 de ani! Ce greșeală majoră a comis

Un jucător profesionist de tenis a primit o suspendare uriașă, după încălcări multiple ale regulilor anticorupție. Sârbul Stefan Milicevic, în vârstă de 29 de ani, nu va mai putea participa la competițiile oficiale timp de 24 de ani.

Decizia a fost luată de reprezentanții Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului. Ancheta a scos la iveală mai multe abateri grave, legate de trucarea unor partide în scopul obținerii unor câștiguri din pariuri.

Stefan Milicevic, suspendat pentru 24 de ani din tenis

Se pare că fostul jucător clasat pe locul 1338 mondial ar fi fost implicat în trucarea a șase meciuri. În cinci dintre aceste partide, sportivul ar fi avut un rol direct. Cazul a fost considerat deosebit de grav, având în vedere numărul încălcărilor și implicarea repetată în astfel de practici.

Investigația ar fi arătat că Milicevic nu s-ar fi limitat la partidele identificate de anchetatori. Acesta ar fi încercat să trucheze și alte meciuri, dar și să recruteze jucători profesioniști. Scopul ar fi fost implicarea acestora în trucarea unor partide pentru pariuri.

Ce interdicții primește jucătorul în următorii 24 de ani

Pe durata suspendării, Stefan Milicevic nu va putea juca tenis în competițiile vizate de sancțiune. De asemenea, îi este interzis să antreneze în circuitul profesionist. Sportivul nu va putea participa nici la evenimente organizate de organismele importante din tenis. Printre acestea se numără ATP, WTA și World Tennis.

Din cauza perioadei extrem de lungi în care este banat, este greu de spus dacă Stefan Milicevic va mai reveni în circuitul profesionist de tenis. Cert este că, în cazul în care acesta își dorește reîntoarcerea, procesul de reintegrare în competiții va fi extrem de anevoios după lunga perioadă în care va sta departe de teren.

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