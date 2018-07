Julie Mayaya a fost cerută de soție în timp ce sărea cu parașuta, dar a recunoscut că nu a vrut să spună DA pentru că lipsea un element foarte important.

Fosta câștigătoare de la Vocea României, Julie Mayaya a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei alături de care o relație de mai bine de un an. Ceea ce trebuia să fie însă un moment perfect, la care să răspundă cu un DA convingător, s-a terminat foarte dezamăgitor.

„M-am întors acasă, deși nu aș fi vrut, pentru că am avut o vacanță minunată. Am fost cu al meu iubit, am văzut niște peisaje minunate, apa a fost foarte mișto și am avut și o vreme frumoasă. Am fost în Grecia. Am făcut plajă, ne-am plimbat, am admirat frumusețea aia.

Am stat foarte mult la soare, am exgaerat și am început să mă cojesc.

Eu acum sunt bronzată, chiar dacă multă lume nu-și dă seama. Urmează foarte multă treabă acum, pentru că am foarte multe proiecte. Suntem împreună cu prietenul meu de ceva timp, suficient, un an și un pic.

Iubitul meu nu m-a cerut cum trebuie! Nu au fost toate ingredientele…eram într-o parașută, deasupra mării, m-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui, iar eu l-am întrebat: de ce mă întrebi? Nu i-am dat niciun răspuns, pentru că lipsește un inel...” a spus Julie Mayaya, într-o emisiune de televiziune.