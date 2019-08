Jurații emisiunii ”Îmi place dansul”, de la Kanal D, la momentul adevărului! Cocuța: ”„Am crezut tot timpul ca Beatrice este o persoana mai rece. Dar…”

Beatrice Rancea si Cocuta sunt colege de jurizare in show-ul “Îmi place dansul”, care va avea premiera sâmbătă, 31 august, începând cu ora 20.00, la Kanal D.

Putina lume stie ca cele doua coregrafe se cunosc de mai bine de zece ani si in toata aceasta perioada au colaborat in multe randuri, ceea ce a dus la o frumoasa prietenie. Au in comun baletul si dragostea nemarginita pentru bucuria de a fi pe scena sau in spatele ei.

Cele doua personalitati marcante in fascinanta lume a dansului au schimbat destine, au format dansatori si au dat iubitorilor de spectacol cei mai buni interpreti. Momentul in care s-au intalnit pentru prima oara este unul retinut de ambele jurate de la “Imi place dansul”.

“Am crezut tot timpul ca Beatrice Rancea este o persoana mai rece. Dar, in contrast cu imaginea ei, era foarte calda in comentarii, vorbea foarte frumos. Nu ne-am contrazis niciodata, am facut cateva spectacole impreuna. Mi-a respectat munca si imi aprecia coregrafiile si eu invatam de la ea regie. Cand am facut coregrafia unui tango special pentru ea, am avut emotii, imi era teama ca nu o sa-i placa. Dar m-am gandit ca orice ar vrea putem schimba. Aveam deja alte miscari pregatite. Dar am colaborat foarte frumos si a fost ca un elev foarte bun“, isi aminteste Cocuta primele interactiuni cu colega sa de juriu.

Beatrice Rancea rememoreaza si ea prima lor intalnire, evident intr-un context strans legat de dans, si recunoaste ca a fost impresionata de fizicul indragitei coregrafei.

“Am descoperit-o spectaculoasa din punct de vedere fizic. Are o inaltime, niste date fizice speciale, este inalta, cu o fata expresiva.

Cand incepe sa danseze castiga si mai multi admiratori. Ma bucur ca s-a dezvoltat si in acest domeniu complicat al coregrafiei. Am colaborat foarte bine, am imbinat mereu ideile intr-un mod constructiv“, subliniaza Beatrice Rancea.

Pe cele doua doamne ale dansului, Beatrice Rancea si Cocuta, le veti putea urmari sambata 31 august, incepand cu ora 20.00 jurizand cea mai spectaculoasa competitie de dans a momentului, “Imi place dansul”, la Kanal D.