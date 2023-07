Jurnalist din SUA, atac grosolan la adresa Simonei Halep. Afirmațiile lui au stârnit un val de controverse: „Și-a pus steroizi în brațe”

Simona Halep (31 de ani, 54 WTA) așteaptă verdictul din partea tribunalului Sport Resolutions, în cadrul căreia a fost audiată la finalul lunii iunie. Pe fondul situației ingrate în care se află, campioana noastră a fost atacată grosolan de un jurnalist din Statele Unite ale Americii. Acesta a lansat câteva acuzații uluitoare la adresa româncei.

Calvarul Simonei Halep a început anul trecut, după ce a fost depistată pozitiv la substanța Roxadustat în timpul unui control antidoping efectuat la US Open 2022. În plus, pe 7 octombrie 2022, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a decis să o suspende pe o perioadă nedeterminată din tenis. De atunci, campioana noastră nu a mai putut participa la niciun turneu, pierzând astfel multe locuri în clasamentul mondial.

(CITEȘTE ȘI: Se retrage din tenis! Simona Halep a rămas fără cuvinte după anunțul care produce un cutremur în sportul alb)

De când a fost suspendată, Simona Halep a avut parte de un „tratament” incredibil din partea celor de la ITIA, care au amânat nejustificat audierile de nu mai puțin de trei ori. Pe 19 mai 2023, Simona a mai primit o lovitură dură, atunci când ITIA a anunțat că în pașaportul biologic al româncei există anumite nereguli.

După o așteptare de peste 8 luni, pe 28 și 29 iunie 2023, Simona Halep a fost audiată în cadrul tribunalului Sport Resolutions din Londra. În ciuda faptului că ar fi trebuit să primească deja verdictul final, campioana noastră încă așteaptă cu înfrigurare decizia care stabilește când va putea reveni pe teren.

Pe fondul acestei situații extrem de delicate, Simona are parte și de alte neplăceri. Recent, Eric Conn, fost jurnalist american, în prezent influencer, a pornit o dezbatere incredibilă despre corpul româncei. În aceste discuții au intervenit mai mulți jurnaliști și persoane care promovează valorile tradiționale.

„Femeile nu ar trebui să își taie sânii pentru a fi mai bune la sport”, „Este un război împotriva corpului și naturii feminine” sau „Și-a pus steroizi în brațe după ce și-a tăiat sânii”, sunt câteva dintre comentariile uluitoare la adresa Simonei Halep.

Mai mult, Eric Conn a făcut o postare grosolană prin intermediul rețelelor de socializare, în care a atacat-o din nou pe Simona. Acesta a criticat-o dur pe sportiva noastră pentru faptul că aceasta a recurs la o operație de micșorare a sânilor în anul 2009, pe când avea 17 ani.

„Simona Halep a făcut o operație de micșorare a sânilor în adolescență. De ce? Pieptul ei de mărime 34DD îi împiedica visul sportiv, așa că a intrat sub cuțit la vârsta de 17 ani. Acesta este un război împotriva corpului și naturii feminine!”, a scris Eric Conn pe Twitter.

Simona Halep had breast reduction surgery as a teenager. Why?

„Her 34DD chest was getting in the way of her sporting dream so she went under the knife at the age of 17.”

This is a war against the female body & nature. https://t.co/GlRZh0JeKe

— Eric Conn (@Eric_Conn) July 20, 2023