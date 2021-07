Justyna Gradek e căsătorită. Soțul polonezei face primele declarații: „Pentru mine este un șoc tot ce se întâmplă”

Detalii șoc au ieșit la iveală despre Justyna Gradek, noua iubită a lui Alex Bodi. În timpul în care cei doi amorezi petreceau în stil mare la un club de fițe din Mamaia, soțul acesteia era acasă. Da, soțul, căci poloneza este cât se poate de căsătorită. Bărbatul este un luptător MMA și s-a arătat de-a dreptul șocat după ce a aflat, din presă, unde este soția lui.

Încurcate sunt căile dragostei! Pe când credeam că viața amoroasă a lui Alex Bodi începe să se liniștească, iar apropierea de Justyna Gradek nu-i aduce decât fericire, iată că lucrurile nu sunt deloc așa.

Deși, după weekend-ul petrecut împreună, Bodi nu a vrut să ofere prea multe detalii despre relația cu Justyna Gradek, lucrurile au luat-o ușor razna. Informațiile apărute-n presă despre actuala lui iubită, sunt de-a dreptul șocante. Justyna Gradek este căsătorită și nu o spunem noi, ci dă cărțile pe față soțul ei.

Se pare că Karol Miśkiewicz a auzit de escapada pe care poloneza a făcut-o în România, din presă. Contactat de jurnaliștii români și întrebat despre căsnicia pe care o are cu Justyna Gradek, bărbatul a recunoscut că sunt căsătoriți și este șocat să afle că soția lui este într-o altă țară, cu un alt bărbat.

”Bună seara, nu vreau să mint, este adevărat, suntem în continuare căsătoriți. Pentru mine este un șoc tot ceea ce se întâmplă, am aflat totul din media. Nu am nimic ce să mai spun, nici nu mai am ce să mai spun ceva”, a spus luptătorul MMA.

Ulterior, luptătorul MMA a postat următorul mesaj pe contul lui de Instagram:

„Suntem căsătoriți, dar am decis de comun acord să divorțăm. Nu mai răspund altor întrebări. Discuție încheiată.”

Sursă foto: instagram.com