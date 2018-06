Kanye West, despre divorțul de Kim Kardashian: „Mă gândesc să mă sinucid!”

Kanye West a vorbit, în premieră, despre divorțul de, soția lui, Kim Kardashian, ocazie cu care a dezvăluit că se gândește, tot timpul, la sinucidere.

„Am spus că ideea de a rămâne blocat în ceva ce s-a întâmplat acum 400 de ani sună ca o alegere pentru mine, niciodată nu am spus că sclavia a fost o alegere. Oh, da, mă gândesc să mă sinucid tot timpul. Este întotdeauna o opţiune.

A fost un moment, după ce s-a întâmplat la TMZ, la o săptămână după incident, când am simţit că nu mai am energie şi atunci am sunat diferiţi membri ai familiei şi i-am întrebat: «Se gândeşte Kim să mă părăsească, după ce s-a întâmplat la TMZ?». Aşa că, asta a fost conversaţia reală„, a spus Kanye West.