Karmen Minune, primul interviu după despărțire. Ce spune despre micuța Sofia, care a rămas în grija ei, dar și cât de mult i s-a schimbat viața fără Bogdan Căplescu

Karmen Minune a decis să pună punct legăturii cu soțul ei, Bogdan Căplescu, după cinci ani de căsnicie. Fiica lui Adrian Minune a fost cea care a făcut anunțul, totodată precizând că nu dorește să dea foarte multe detalii despre separarea lor. Pe de altă parte, apropiați ai fostului cuplu au dezvăluit că între ei erau probleme de multă vreme și, în ciuda eforturilor celor doi de a le remedia, într-un final au ajuns la separare. Acum, Karmen Minune a oferit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO primul interviu după anunțul despărțirii, dar a spus și cum a afectat-o ultima perioadă pe fiica ei.

O despărțire nu este niciodată ușoară, iar atunci când la mijloc mai este și un copil lucrurile se complică și mai tare. După ce Karmen Simionescu și soțul ei, Bogdan, au decis că este mai bine să o ia pe drumuri separate, artista este nevoită să asimileze toate schimbările produse în viața ei. Mai mult, fiica lui Adrian Minune este o mămică foarte dedicată, astfel că are anumite îngrijorări și în privința fetiței sale, Sofia.

Karmen Minune, primul interviu după despărțirea de Bogdan Căplescu

Am întâlnit-o pe vedetă la un eveniment monden, unde ne-a oferit un interviu exclusiv. Karmen ne-a declarat că este bine, a făcut poze și a zâmbit toată seara, semn că încearcă să fie puternică și să își vadă în continuare de viața personală și carieră. Și, apropo de carieră, artista ne-a dezvăluit că perioada următoare este foarte aglomerată, concentrându-se pe concerte și evenimente.

„Sunt bine, foarte bine. Mă bucur de lansarea noului film unde am avut onoarea să facem și o piesă dintre cele care vor fi în film. Este un film despre fete și mă bucur că am onoarea să îl urmăresc pentru prima dată alături de cei care au jucat în el”, a spus Karmen.

Karmen a fost deschisă și ne-a spus cum se simte fiica ei acum. Așa cum a declarat, artista încearcă să o protejeze pe Sofia, care are 5 ani, de o eventuală dezamăgire. Este conștientă că un divorț schimbă multe, iar Karmen, fiind o mămică atentă și responsabilă, este normal că are îngrijorările ei în privința felului în care Sofia va percepe despărțirea. Pentru moment, fetița are alte probleme cu care se confruntă, iar printre ele se numără grădinița.

Fiica lui Karmen și a lui Bogdan Căplescu a repetat grupa mare: „Era îngrijorată”

„Sofia este acasă cu mama mea, abia ce am luat-o de la grădiniță. A reînceput grădinița după ce s-a terminat vacanța de vară. Are colegi noi și este fericită pentru asta. Repetă grupa mare și i s-au schimbat colegii. Era îngrijorată oare cum o să fie colegii ei, dacă se va înțelege cu ei. A avut câteva temeri, dar a mers totul super bine și din prima zi de grădiniță deja mi-a spus , îi place” , a spus Karmen pentru CANCAN.RO.

Fiica lui Adrian Minune și Bogdan Căplescu au decis să meargă pe drumuri diferite și fiecare să-și vadă de viața lui. Artista și fostul ei partener de viață se vor ocupa în continuare împreună de fetița lor, însă nu-și doresc să mai aibă vreo legătură amoroasă.La scurt timp după vedeta a devenit mamă ar fi început și primele probleme, căci s-a confruntat cu o depresie postnatală. Pentru că nu putea să lupte singură, artista a decis să apeleze la ajutor specializat. Karmen și Bogdan au mers împreună la terapie, însă percepțiile diferite despre viață, dar și gelozia bărbatului au fost problemele care au dus la despărțirea celor doi.

