Kourtney Kardashian și Travis Barker au devenit părinți! Ce nume au ales cei doi pentru fiul lor

Kourtney Kardashian și Travis Barker sunt în al nouălea cer de când au devenit părinți. După ce a avut mai multe probleme în timpul sarcinii, diva a adus pe lume un băiețel prefect sănătos. Ce nume au ales cei doi pentru noul membru al familiei?

După o perioadă destul de încărcată, Kourtney Kardashian și Travis Barker pot zâmbi, în sfârșit, fără rețineri. Se pare că protagonista reality-show-ului „Keep it up with The Kardashians” a reușit să depășească toate problemele de sănătate pe care le-a avut în ultimul timp și a putut să ducă la bun sfârșit sarcina. Fanii cuplului sunt în extaz.

(CITEȘTE ȘI: KIM KARDASHIAN, COPLEȘITĂ DE GREUTĂȚI. FOSTA SOȚIE A LUI KANYE WEST A RĂBUFNIT: ”APARE O CRIZĂ DE FURIE”)

Kourtney Kardashian și Travis Barker au devenit părinți

Anul trecut, Kourtney Kardashian și Travis Barker și-au unit destinele în mod oficial și s-au căsătorit. În ziua cea mare, aceștia declarau că au multe planuri de viitor și își doresc să aibă împreună o familie numeroasă. La scurt timp a fost anunțată și sarcina, iar cu siguranță acum cei doi sunt în culmea fericirii.

Kourtney Kardashian a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Este al patrulea copil pentru divă, aceasta mai având alți trei copii din relația cu Scott Disick: Mason Disick – 13 ani, Penelope Disick -, 11 ani și Reign Disick – 8 ani. În ceea ce îl privește pe Travis Barker, acesta a devenit tătic pentru a treia oară, starul mai având alți doi copii: Landon Barker – 20 de ani și Alabama Barke – 17 ani.

Deși cele două vedete nu au făcut anunțul oficial, fanii cuplului și-au dat seama că Kourtney Kardashian a născut, după ce a fost văzută la începutul acestei săptămâni la un spital privat din Los Angeles.

Kourtney Kardashian și Travis Barker au anunțat că așteaptă un copil în luna iunie, în timpul unui concert al trupei Blink-182. În cadrul concertului, diva a ridicat o pancartă pe care scria „TRAVIS, sunt însărcinată!”. Când starul rock a văzut mesajul a sărit de pe scenă și a mers să își îmbrățișeze iubita.

(VEZI ȘI: SCANDAL URIAȘ LA HOLLYWOOD! LOW TAEK JHO A ORGANIZAT PETRECERI FASTUOASE ÎN LAS VEGAS CU BANI FURAȚI! CE LEGĂTURĂ ARE LEONARDO DICAPRIO)

Ce numea au ales pentru bebeluș

Anul acesta, în luna iunie, Kourtney Kardashian și Travis Barker au dezvăluit sexul bebelușului în timpul unei petreceri cu tematică rock ‘n’ roll. Tot atunci, Travis Barker, toboșarul trupei Blink-182, a postat în mediul online o fotografie, spunând „Îi știu deja numele”.

Ulterior acesta a menționat „Rocky 13”, aceasta fiind prima lui opțiune. La rândul ei, Kourtney Kardashian a postat și ea mai multe fotografii de la baby shower în care se putea observa același nume.

Însă, mulți au considerat că numele este destul de controversat și că i-ar putea purta ghinion micuțului, iar cele două vedete au șters ulterior postările legate de presupusul nume. Rămâne de văzut dacă Kourtney Kardashian și Travis Barker au rămas la prima lor alegere în ceea ce privește numele băiețelului sau au decis să se îndrepte către altă variantă.