L-a părăsit cu scandal pe Cristi Tabără, iar la puțin timp își găsea un alt iubit. Ce a făcut Alina după ce a ieșit din relația cu vedeta TVR

Povestea de iubire dintre Cristi Tabără și Alina Bodnaru a stat pe buzele multora, acum mulți ani, din cauza scandalului în urma căruia s-a produs ruptura. Jurnalistul a fost acuzat de fosta lui iubită de un gest îngrozitor, fapt pentru care au ajuns în fața instanței. A trecut timpul, iar fosta vedetă de televiziune și-a refăcut viața. La fel a procedat și fostul reporter de la TVR. Cum și-au încheiat cei doi socotelile?

Cristi Tabără a intrat în atenția publică din cauza scandalului cu fosta iubită, Alina Bodnaru. Ea l-a acuzat pe fostul jurnalist de la TVR că i-ar fi abuzat sexual fiica, pe Alexandra. Copila avea la acea vreme 12 ani. Incidentul s-ar fi petrecut în vara lui 2009, când bruneta susținea că fostul partener i-a atins copila și ar fi încercat să-i dea jos lenjeria intimă.

CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ ACUM CRISTIAN TABĂRĂ. FOSTUL PREZENTATOR DE LA PRO TV A FOST SURPRINS LA O BERICĂ!

Cazul a ajuns în tribunal, iar Alina s-a luptat să demonstreze abuzul la care a fost supusă fiica ei, minoră la acea vreme. Ei bine, cel care a câștigat procesul a fost ziaristul. El a negat orice acuzație din acest caz și a ieșit învingător în fața instanței. Alina a părăsit Bucureștiul și s-a ocupat de creșterea fetei ei. Între timp, Cristi Tabără și-a refăcut viața și a reușit să treacă peste incidentul care l-a marcat.

„Am fost împreună şase ani, iar relaţia s-a încheiat cam la trei luni după nefericitul incident. Aveam o relaţie normală, însă nu am locuit niciodată împreună. Mai dormeam unul la celălalt în weekenduri. O parte din viaţa lui îmi era oarecum străină, el era mai tot timpul plecat cu emisiunea pe care o realiza”, spunea Alina, potrivit Libertatea.

Ea mai spune că Tabără „nu este omul care vrea să pară. Are foarte multe ascunzişuri. Are o doză de perversitate, pe care presupun că o au mulţi. Pare un om echilibrat, calm, dar este foarte retras. Nu are prieteni şi nu-i place să meargă la petreceri”.

Alina Bodnaru și-a refăcut viața

Alina Bodnaru și-a găsit fericirea, la scurt timp după separarea de Cristi Tabără. Jurnalista s-a căsătorit și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei, Denis. „Te iubesc fără să știu cum sau de când sau de unde. Te iubesc pur si simplu, fără complexități sau mândrie. Te iubesc pentru că nu știu altă cale”, scria Alina, în mediul online, despre iubitul ei.

Lucrurile au intrat pe făgașul normal, iar ziarista a dat uitării relația amoroasă pe care a trăit-o cu fosta vedetă TVR. Alina s-a retras din lumina reflectoarelor și își vede liniștită de viață, departe de agitația din showbizul de la noi.

CITEȘTE ȘI: SUFERĂ DE O BOALA CRUNTĂ, CARE L-AR PUTEA OMORÎ ÎN ORICE MOMENT. DRAMA LUI CRISTI TABĂRĂ! DEVIAȚIA SEXUALĂ…