L-a răvașit scandalul după prestația jignitoare de la Untold? Da` de unde! Ce a făcut Gheboasă în ”buricul” Capitalei!

Mega-scandal a provocat Gabriel Gavriș la Untold, după ce a cântat piesa ale cărei versuri au fost mai mult decât jignitoare. Gheboasă, numele de scenă al cântărețului, și-a sumat totul, dar nu a scăpat de criticile venite din toate părțile. De la părinții adolescenților prezenți la festival, până la mari vedete din showbiz. Timpul s-a scurs, ecoul scandalului abia dacă s-a mai auzit în ultimele zile. Trapper-ul își continuă drumul pe care l-a ”încălecat”, al celebrității, pentru că asta țintește. Are timp și de viața personală, nu stă numai în studio să compună pentru viitorul lui strălucit! Iar CANCAN.RO l-a surprins zilele trecute. La masă, cu niște prieteni. Așa că vă prezentăm imaginile, în exclusivitate.

Cam asta e cu Gheboasă. Se știa de el că mai sare calul prin versuri, dar la Untold chiar a făcut-o lată. Ți se ridică părul în cap dacă asculți ce-a turuit el pe scenă, în fața a zeci de mii de adolescenți. Reprobabil! Dar asta-i muzica pe care ”micuții” o cam cer. Că tare s-au mai zbânțuit, odată cu Gheboasă, doar că el pe scenă. Dar să ”alunecăm” repede peste prestația care a tulburat chiar și vedetele showbiz-ului, trecute prin atâtea încercări de acest fel.

La un pahar și-o țigărușă alături de prieteni

Gheboasă a ieșit la aer, zilele trecute. Viața privată are și pentru el un sens. Un amic și o amică. Ei l-au ”îmbrățișat” pe deja celebrul trapper care a urcat și-n ringul RXF, doar, doar numele lui va mângâia celebritatea. La o terasă s-au întins Gheboasă și prietenii lui, undeva ”palmat”, să nu-i perturbe nici musca nesuferită! Sucuri au cerut pe masă, sucuri au primit.

”Eroul” de la Untold și-a aprins țigărușa și a tras adânc din ea. Lanțul gros care-i șifona tricoul nu l-a oprit să-și privească în ochi amicii. După ce a dat pe gât ultima picătură din pahar, a început dialogul. Discuții ca-ntre prieteni. Pașnice, de voie bună. Să fi durat mai bine de o oră și jumătate ”festinul” la cocheta terasă, timp în care cei trei s-au simțit de nota zece. Despărțirea avea să-și ceară drepturile, a dat cu pumnul în masă, furioasă, așa că artistul și invitații lui au bătut în retragere. Au achitat nota de plată și fiecare a dispărut pe calea lui.

Gheboasă, drumul drumul anevoios până la succesul de zi

Gabriel Gavriș a fost invitat în emisiunea lui Victor Ciutacu, unde a răspuns acuzelor care i s-au adus din toate părțile, după prestația de la Untold. Și-a spus, în studio, povestea de viață. Una impresionantă. A vorbit de drumul anevoios, plin de greutăți, pe care l-a avut până la succesul de care azi se bucură.

„Eu am plecat dintr-un cartier din care a foarte greu să îți depășești condiția. Am sperat în fiecare seară, m-am rugat la Dumnezeu și am și muncit, am și tras tare. Eu am trecut prin foarte mult greu ca să ajung aici. Am și muncit mult, atunci când veneam la București și voiam să fac muzică, iar nimeni nu credea în mine, doar Dumnezeu îmi era alături. Am trecut prin foarte multe lucruri rele, afară, la școală, cu copiii.

Mama mea nu m-a vrut, m-a dat statului, am stat până la 1 an și ceva la orfelinat. Tatăl meu era închis și nu avea nimeni drepturi asupra mea. Am avut noroc de o familie, care m-a adoptat și le sunt recunoscător toată viața. (…) Acești oameni m-au crescut și m-au educat”, a declarat Gheboasă, la RTV.

