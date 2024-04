L-am găsit! Ce s-a ales de Tiger 1, rapper-ul care în 2003 o făcea faimoasă pe Andra Măruță,cu piesa „Vreau sărutarea ta”

Andra Măruță este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, având o carieră uluitoare pentru care a muncit ani la rând pe brânci. Începuturile au fost grele și pentru soția lui Cătălin Măruță, care domina topurile muzicale de la începutul anilor 2000. În urmă cu două decenii, cântăreața era în vogă datorită hit-ului „Vreau sărutarea ta”, în colaborare cu Tiger One. Succesul ei a devenit răsunător, ajungând astăzi să se numere printre vedetele din lumea muzicală de la noi, care au dat lovitura și pe plan internațional. Despre Andra se știu multe detalii, însă puțini și-l mai amintesc pe Tiger One, cel care a pus o „cărămidă”, la clădirea carierei româncei. Cum arată acum artistul și cu ce se ocupă?

Andra și Tiger One au rupt topurile în anul 2003, cu piesa „Vreau sărutarea ta”. Solista a avut un succes răsunător, iar cariera ei este într-o continuă ascensiune. Se numără printre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară, fiind implicată în numeroase proiecte muzicale și de televiziune. Dacă pe soția lui Cătălin Măruță o știe o țară întreagă și nu mai are nevoie de nicio prezentare, nu putem spune același lucru despre Tiger One, „colegul” ei de scenă de la începutul anilor 2000. După succesul de atunci, rapperul american a mai stat câțiva ani în România, până a decis să părăsească țara noastră.

Ce s-a întâmplat cu Tiger One, după succesul piesei cu Andra Măruță

A plecat în Statele Unite ale Americii, unde și-a clădit o viață bună. La acea vreme, se spunea că el a făcut-o pe Andra să poarte doar o haină de blană de tigru în clipul de la „Vreau sărutarea ta”. Numele real al rapperului este Terrance Lamont Croom. El a venit în România, în anul 2002, iar în 2003 a colaborat cu Andra. Acesta fusese membru al trupei germane Fun Factory. De-a lungul timpului, Tiger 1 (One) a făcut piese cu trupa K1, lansând piese precum “Plângeam în noapte” și “Mă luai”. Duetul care i-a adus un succes răsunător a fost cel cu Andra, “Vreau sărutarea ta”. Piesa a devenit hit-ul anului 2003.

A rămas în România până-n 2005, apoi a plecat în Emiratele Arabe Unite. S-a mutat în Dubai, unde a locuit o perioadă, apoi a revenit în Statele Unite ale Americii. În Dubai, rapperul și-a continuat drumul în muzică, și-a deschis un studio de înregistrări și a apărut pe piața muzicală de acolo sub numele de scenă de “Tiger 1 – God’s child” (“Copilul lui Dumnezeu”).

A scris și două cărți spirituale, iar la un moment dat a devenit consilier în dragoste: ajuta cupluri aflate la impas! Ei bine, rapperul a dispărut de o bună vreme din lumina reflectoarelor. A trecut timpul și se pare că acesta s-a logodit. S-a mutat în SUA, în Martinsburg, West Virginia. Își mai aduce aminte de succesul duetului cu Andra Măruță, căci încă mai ascultă piesa. A distribuit-o pe contul lui de Facebook, în semn de amintire a vremurilor bune.