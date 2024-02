Andra, mesaj de impact după ce a fost aspru criticată din cauza kilogramelor în plus: „Refulezi în mâncare, s-au adunat niște gânduri acolo”

În ultima perioadă, Andra a adunat câteva kilograme în plus, lucru pentru care a fost aspru criticată. Vedeta a trecut prin momente grele, se judeca pentru felul în care arată, se consuma, însă acum vedeta și-a schimbat atitudinea și a venit cu un mesaj impresionant pentru toate femeile care se află în situația ei. Ce a transmis artista?

De-a lungul timpului, Andra a avut câteva fluctuații de greutate și s-a luptat cu kilogramele în plus. Iar pentru acest lucru a fost aspru criticată și pusă la zid. Vedeta a trecut prin momente grele din ceastă cauză, însă acum a învățat să se iubească așa cum este, iar cele 10 kilograme în plus pe care le are nu o mai deranjează.

Andra, mesaj de impact

Recent, Andra Măruță a dezvăluit, de la masa juraților de la Românii au Talent, că până de curând kilogramele în plus reprezentau pentru ea un subiect care îi dădea mari bătăi de cap și care îi aducea multă tristețe. Însă, vedeta și-a schimbat acum perspectiva și a învățat să se iubească.

„Este foarte interesant ce se întâmplă aici, pentru că azi dimineață când ieșeam din cabină vorbeam cu colegii mei și discutam despre cum te simți, câți ani avem, câte kilograme. Am cu 10 kilograme mai mult decât ar fi trebuit la înălțimea mea să am. În primă fază am fost complexată de acest lucru, ba mai mult că, dacă purtam o pereche de pantaloni, vă arăt, am o burtică care pare că sunt gravidă. Aici mi se pun toate kilogramele, dar mă simt așa de sexy și de frumoasă! Nimeni nu-i ca mine, ia uite! Sunt susținută de colegii mei”, a declarat Andra Măruță.

De asemenea, Andra a mai mărturisit că unul din motivele principale pentru care nu a reușit să slăbească este chiar faptul că nu își putea accepta corpul, lucru ce a dus la un blocaj. Artista folosea tot felul de tertipuri pentru a-și ascunde silueta, însă acum a înțeles că aceste lucruri nu contează și cel mai important este să te simți bine în pielea ta.

„Cred că totul pleacă de aici (n.r. își pune mâna pe inimă). În momentul în care începi să te accepți așa cum ești și să nu te mai uiți după repere – că aia e slabă, că aia e slabă, nu… Trebuie să nu ne mai judecăm, să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta și să ne iubim așa cum suntem. Cu 10 kilograme mai mult, mai puțin, că transpirăm, că avem mai puțin păr, că mai mult, că-i creț, că-i întins. Nu cred că trebuie să fim într-un fel, așa că simțiți-vă bine cu voi, vă rog din toată inima. Și femeile care se uită la noi… în primă fază să știți că și mie mi-a fost greu să-mi accept burtica. Vai, dacă zicea cineva… E tot a mea! Probabil, într-o lună – două, poate n-o s-o mai am. Eu n-am putut să slăbesc până acum, pentru că nu m-am acceptat. Le ascundeam, îmi puneam 3 chiloți pe mine ca să ascund, să strâng burta și încercam să mă ascund. Uite, azi, am o pereche de chiloți pe mine”, a mai spus Andra.

Andra: „Refulezi în mâncare”

De asemenea, Andra a mai mărturisit că mare parte din kilogramele în plus le-a acumulat din cauza stresului, asta pentru că refula în mâncare. Așa că artista a decis să schimbe ceva și să își accepte corpul așa cum este.

Astfel, acum vedeta este sigură că va scăpa ușor de cele 10 kilograme în plus pe care le are. Însă, o să facă asta pentru că este mai sănătos pentru ea, ci nu pentru că și-ar dori să își schimbe aspectul fizic.

„Am acceptat că trebuie să mă văd, să văd exact cum sunt ca să pot să fac o schimbare. N-am cum să fac schimbarea dacă nu mă accept. Pentru sănătate în schimb o să fac o schimbare, nu pentru că vreau să arăt mai bine, să nu mai am burtica asta, dar vreau să fiu sănătoasă. Unele lucruri nu le poți explica, poate mănânci pentru că s-au adunat alte gânduri, s-au adunat niște stări, și acolo refulezi, în mâncare, pentru că acolo te simți cel mai bine. De la stres, de la muncă, de la nedormit, deschizi frigiderul, așa fac eu, și mă uit, Doamne ce mănânc azi. Vă jur, sunt extrem de sinceră, poate exagerat de sinceră, dar dacă tot s-a ivit acest moment, de ce să nu încurajăm toate femeile și să transmitem mesajul ăsta frumos. M-am ridicat și m-am dezbrăcat în fața tuturor cu toate secretele mele, dacă e să fie vreun secret, dar nu mai e, pentru că eu mă simt frumoasa”, a conchis Andra.

