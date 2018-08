Răzvan Cociș a intrat pe teren, pentru ultima data, în toamna anului 2016. Juca în MLS, pentru Chicago Fire. Accidentat, fotbalistul care a adunat 50 de selecții pentru ”tricolori” a tras de el, pentru a reveni. (Super oferte la accesorii gaming) Din păcate, s-a chinuit un an, dar revenirea nu a mai avut loc. Avea să renunțe la fotbal, la 35 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a dat peste Răzvan pe litoralul românesc și vă prezintă imaginile.

Răzvan Cociș a fost unul dintre preferații lui Anghel Iordănescu, de aia selecționerul l-a introdus în lotul pentru diferite preliminarii, indiferent de forma jucătorului. E drept, Răzvan a arătat că știe fotbal, dar nu a ajuns, totuși, în marile campionate europene. (Console si accesorii gaming) A bifat Rusia, Țările Arabe, Moldova și, în final de carieră, America.

CITEȘTE ȘI: ”CĂPITANUL” FCSB-ULUI, FLORIN TĂNASE, A SCURS STICLELE DE VIN ȘI A AGRESAT UN CLIENT DIN CLUB: ”M…ȚII MĂ-TII, MĂ FILMEZI?! TE REZOLV, BULANGIULE!”

Acum, Răzvan Cociș este dedicat total familiei și afacerilor pe care le are. Zilele trecute, fostul fotbalist și-a ”permis” o escapadă la mare, la Mamaia, cu familia. Soția a rămas, însă, pe șezlong, atunci când fostul jucător a propus o bălăceală. Așa că a făcut-o singur, preț de câteva minute. A revenit la jumătatea lui și s-a întins, pe șezlong, lângă ea.

CITEȘTE ȘI: IMAGINI EXCLUSIVE CU DEMOLAREA STADIONULUI GHENCEA! CUM ARATĂ CELEBRA LOJĂ ÎN CARE GIGI BECALI A FĂCUT SHOW DE MULTE ORI

Câțiva turiști l-au recunoscut pe Răzvan Cociș, pe care l-au privit îndelung în timp ce acesta traversa plaja, și și-au amintit de perioadele bune ale lui în tricoul naționalei.

Răzvan Cociș, final de carieră în America

Răzvan Cociș a decis să se retragă de pe dreptunghiul verde în 2017 (nu mai jucase de un an) la scurt timp după ce a împlinit 35 de ani. Mijlocașul s-a confruntat cu unele problem medicale, iar vârsta l-a împins atunci să ia decizia. „Având în vedere că sunt întrebat dacă vreau să mai joc sau pe unde mai joc, răspunsul a fost de fiecare dată că nu vreau și nu aș putea să mai joc după un an și 6 luni de pauză și cu o problema medicală. Am spus stop de mult timp”, declara Cociș. El se transferase în campionatul american în 2014.

CITEȘTE ȘI: DRAMA CĂPITANULUI ”NAȚIONALEI” LUI CONTRA. PĂRINȚII LUI CHIRICHEȘ AU DIVORȚAT, APOI…

Cociș are 50 de selecții și două goluri pentru echipa națională a României, acolo unde a debutat 2005 și a jucat ultima dată în noiembrie 2013, în meciul Grecia – România 3-1, din preliminariile pentru CM 2014.

Răzvan Cociș a jucat la nouă echipe de club, U Cluj, Sheriff Tiraspol, Lokomotiv Moscova, Poli Timișoara, Al Nassr, Karpaty Lvov, FC Rostov, Hoverla Uzhhorod și Chicago Fire.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)