La ce trucuri a apelat Ioana Ginghină pentru a-și salva căsnicia: „Am început să fac…”

Ioana Ginghină a divorțat de Alexandru Papadopol în urmă cu o lună, chiar dacă frumoasa actriță a făcut tot ce i-a stat în putință să își salveze căsnicia. Acum vedeta, vorbește deschis despre lucrurile care i-au adus în această situație.

Ioana Ginghină a demonstrat că este o femeie puternică. Sprijinul actriței în tot acest timp a fost chiar fiica ei, care a înțeles mult mai bine prin ce momente grele a trecut mama sa și care a sfătuit-o să-și schimbe viața. Chiar dacă într-un final s-a ajuns la separare Ioana nu a vorbit urât despre bărbatul alături de care a stat timp de 12 ani, deși, din spusele ei, ea a muncit mult pentru relația lor.

„Încercările au constat în a fi ceea ce credeam eu că este femeia perfectă. Am început să fac mai multă mâncare, să fiu mai sexy. Eu oricum sunt extrem de atentă la cum stau prin casă și am tot soiul de… Adică, cine mă cunoaște știe dinainte că eu, așa… Dar eram mai atentă de cum arăt prin casă, nu știu cum să zic. Eram mai zâmbitoare, dacă erau probleme, nu mai conta. De asta m-am consumat atât de mult. Când veneam acasă, era o chestie d-asta, în stomac: ‘Hai că poți și astăzi, Ioana!’ Eram un zâmbet toată, o floare, o rază de soare. Eram foarte atentă la exterior, nu la interior. Primeam, în schimb, aceleași texte, același comportament, poate chiar din ce în ce mai rău. Eu atunci mi-am propus să treacă Crăciunul și Revelionul, pentru Ruxi, să trecem de sărbători. Până atunci am zis să fac tot ce pot”, a declarat Ioana Ginghină pentru viva.ro.

”Eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane”

Totuși, Ioana Ginghină spune că îi este foarte greu să creadă că Alexandru Papadopol și Adriana Titieni aveau o relație încă de acum un an. Dar mărturisește și că nu este genul de femeie care să caute prin telefonul soțului sau prin corespondența sa electronică.

“Nu bănuiam, gândeşte-te că noi nu mai vorbim de atâta timp, nici nu am stat vreodată să îl urmăresc. Gândeşte-te că el a plecat din februarie de acasă, deci, eu nu mai ştiu mare lucru. Eu am depus actele tocmai pentru că nu se mai întâmpla nimic, nu mai venea. Nu cred sincer că era dinainte, adică de acum un an relaţia, nu cred că ăsta e motivul. Deci, e ceva nou. Nu cred, sincer, eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane, în mail-uri. Ştii cum e, ce nu ştii, te face fericit. Niciodată nu am fost aşa şi nici nu voi fi de acum încolo, că nu e cazul”, a spus Ioana Ginghină pentru Antena Stars.