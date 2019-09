La o lună de la naștere, Alessandra Stoicescu a făcut deja două excursii cu fetița ei, Sara!

La o lună de la naștere, Alessandra Stoicescu este în culmea fericirii, descoperind ce înseamnă să fii mamă și în același timp călătorind și făcându-și programul cu soțul ei ca înainte, doar că acum în trei.

Prima excursie a Sarei a fost la munte, pentru un aer curat și pentru a scăpa de canicula din Capitală. Apoi, Sara abia și-a revăzut camera de acasă pentru două zile, că a plecat cu părinții la mare, pentru o a doua vacanță, unde i-a plăcut foarte mult.

„Mă uit la Sara fascinată și îndrăgostită… îi iubesc fiecare gest și fiecare supărare. Iar zâmbetul ei mă topește! O și văd crescând și știind totul mai bine ca mine… aș păstra fiecare clipă mai mult, dar în aceeași măsură aș și alerga în timp să o văd mai repede mergând și vorbind. E un paradox al iubirii fără limite…”, declară Sandra, care a născut la 43 de ani.

Iar pentru că viața în fața camerelor de televiziune o impune, Alessandra s-a ocupat și de ea, nu doar de micuța Sara:

„Am slăbit 10 kg la ieșirea din maternitate, dar mai am până să îmi revin complet. Fiind cezariană, mișcare intensă pot face doar după 6 săptămâni, dar masaj/drenaj limfatic fac aproape zilnic. Port și minunatele centuri Belly Bandit recomandate, care spre bucuria mea sunt și frumoase, cu dantelă, atât pe negru cât și pe nude, făcându-mă să mă simt foarte bine. Alăptez, așa că nu pot să țin încă un regim mai drastic, dar mănânc echilibrat, sănătos, produse naturale și bio. Retenția de apă e principalul meu inamic, dar ies învingătoare cu siguranță J. În curând am să încep să merg la înot și să fac un program de gimnastică în apă, este foarte eficient”, spune Sandra, hotărâtă să își revină complet în cel mai scurt timp, astfel încât o vom revedea la TV în cea mai bună formă.