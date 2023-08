Lamborghini de ziua de naștere, sejur de lux la aniversare. Fosta nevastă a lui Cristi Borcea trăiește o viață ca-n filme cu soțul milionar

Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu milionarul Claude Senhoreti. Cei doi s-au căsătorit pe data de 27 august 2021. Zilele trecute, Alina și partenerul ei au sărbătorit, cu ocazia aniversării căsniciei, la un hotel de lux din Palm Beach.

Alina Vidican (39 de ani) a fost căsătorită, între anii 2011-2016, cu Cristi Borcea (53 de ani). Cei doi au împreună doi copii, iar după divorț românca a ales să plece în America, acolo unde are mai multe afaceri. La scurt timp de la despărțire, fosta soție a lui Cristi Borcea l-a cunoscut pe milionarul Claude Senhoreti la o petrecere, iar în 2021 au decis să-și unească destinele.

”În 2017, ne-am cunoscut la o petrecere. Am fost invitați la același eveniment și așa s-a întâmplat. Nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat. Am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti”, spunea Alina, pentru Pro TV, după nuntă.

Milionarul mărturisea, la vremea respectivă, că se simte binecuvântat că românca face parte din viața lui.

„Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea, era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie”, a declarat bărbatul, în cadrul acelui interviu.

Fosta soție a lui Cristi Borcea este răsfățată cu cadouri scumpe

Recent, Alina și Claude Senhoreti au aniversat doi ani de la căsătorie. Cu această ocazie, cei doi au petrecut într-un hotel de lux, într-un cadru de poveste.

CITEȘTE ȘI: Întâlnire de gradul zero în SUA între Valentina Pelinel și Alina Vidican. Cristi Borcea a preferat să râmână în umbra. CANCAN.RO a aflat motivul! “Vom…” Ce lovitură!

Nu este prima dată când este răsfățată de actualul soț. În luna martie, românca a împlinit vârsta de 39 de ani, iar cu această ocazie bărbatul i-a oferit un Lamborghini.

„Draga mea, azi este ziua ta. Sper să te bucuri de noul tău LAMBORGHINI STO SE30. Fata mea iubitoare de mașini. Nu ești doar jumătatea mea, ci ești totul meu, te iubesc!”, a transmis bărbatul prin intermediul rețelelor de socializare.

VEZI ȘI: Alina Vidican, decizie radicală după ce s-a căsătorit cu Claude Senhoreti! Ce s-a întâmplat cu restaurantul lui Cristi Borcea din Miami